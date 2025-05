Aprovado novo antibiótico contra infecções urinárias recorrentes; primeiro em 30 anos

Imagina a alegria! Miriam Martins, de 23 anos, de Santana do Matos, no RN, simplesmente obteve a maior nota entre quase 1 milhão de candidatos em todo país. A jovem ficou em 1º lugar no exame do CNU (Concurso Nacional Unificado), o chamado de Enem dos concursos.

Estudante de escola pública e formada em Biblioteconomia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Miriam uniu disciplina, dedicação e equilíbrio para estudar. Segundo ela, a tática deu a certo:

“Quando vi meu nome no primeiro lugar, fiquei sem acreditar. Me emocionei muito e senti um alívio inexplicável”, falou a potiguar em entrevista à Revista Exame.

Estratégia organizada e seguida à risca

Para o Enem dos concursos, a jovem afirmou ter estudado de cinco a seis horas por dia, com a ajuda de plataformas de cursinhos on-line. Ela assistia a videoaulas, revisava cada disciplina e acompanhava atentamente as correções.

Miriam disse que utilizou também a técnica de flashcards para memorização e na resolução de muitas questões.

Porém, na opinião da jovem, o diferencial foi o equilíbrio: “Tentei manter a calma, me alimentar bem, dormir o suficiente e confiar na minha preparação”, ressaltou Miriam ao Tribuna do Norte.

Grande concorrência

O Enem dos Concursos, de 2024, foi o primeiro realizado pelo governo. Foi o que Miriam ficou em 1º lugar. O exame reuniu 2,1 milhões de inscritos, mas nas provas agendadas para agosto de 2024, compareceram 970.037 candidatos.

No total foram 6.640 vagas do concurso, para 21 órgãos e entidades, e as provas foram aplicadas em 228 cidades do país.

Os números foram divulgados pelo Ministério de Gestão e Inovação.

O governo federal confirmou que haverá uma segunda versão do Enem dos Concursos ainda este ano.

O governo federal vai entre as 3 mil vagas oferecidas no Enem dos Concursos duas carreiras novas destinadas à segurança e desenvolvimento econômico. – Foto: Agência Brasil







