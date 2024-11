Argentina registra décimo mês consecutivo de superávit – 15/11/2024 – Mercado

A Alemanha está a deportar cada vez mais cidadãos russos para Rússiaembora não exista um único voo direto entre os dois países. O número de deportações poderá aumentar se os tribunais e as autoridades considerarem uma decisão do Tribunal Administrativo Superior de Berlim-Brandemburgo como um precedente.

O tribunal concluiu que os jovens russos convocados para o serviço militar básico não corriam praticamente nenhum risco de serem enviados para lutar na guerra da Rússia na Ucrânia e, em vez disso, provavelmente seriam destacados para patrulhar as fronteiras com Ucrânia ou no anexo ilegalmente Península da Crimeia. Assim, argumentou, não havia razão para conceder asilo a estes russos na Alemanha como sendo convocado para o serviço militar por si só não forneceu motivos suficientes para proteção.

Embora esta decisão remonte a agosto, a mídia só agora tomou conhecimento dela. A pesquisa sobre este caso é uma coprodução entre a DW e o meio de comunicação alemão Tagesschau.de.

Processo individual leva a decisão histórica

O que começou como um processo individual contra a deportação para a Rússia levou a uma decisão histórica que poderá frustrar as esperanças de centenas de Objetores de consciência russos tentando obter asilo na Alemanha.

O queixoso em questão não era um objector de consciência nem um desertor, mas um cidadão russo de 22 anos de ascendência chechena. Ele veio para a Alemanha aos 10 anos com sua família. Não lhes foi concedido asilo, mas foi-lhes concedida uma licença temporária para permanecer.

O jovem voltou-se para o crime e ficou conhecido pelas autoridades como reincidente. Enquanto cumpria pena de dois anos e nove meses de prisão, ele espancou um colega de prisão e foi multado. Na primavera de 2023, as autoridades de imigração informaram-no de que tinha de deixar o país.

No entanto, ele recusou e foi ao tribunal. Um dos seus principais argumentos era que ele seria convocado e enviado para lutar na Ucrânia se regressasse à Rússia.

O tribunal rejeitou o caso e listou suas razões em um documento de 16 páginas. A secção sobre recrutamento na Rússia baseia-se em dezenas de fontes, incluindo relatórios de agências governamentais e organizações não-governamentais, bem como publicações em meios de comunicação social europeus e russos. O tribunal analisou o sistema de recrutamento militar da Rússia, bem como as probabilidades de jovens que prestam serviço militar serem enviados para a frente.

Os juízes chegaram à conclusão de que os homens que prestavam serviço militar raramente eram enviados para a Ucrânia. Eles descobriram que havia uma exceção em relação aos “batalhões de voluntários” com homens da Chechênia, mas salientaram que o demandante era livre para se estabelecer onde quisesse na Rússia.

Recrutas russos coagidos a lutar na Ucrânia

Mersad Smajic, advogado que representa o demandante russo original, disse que a decisão do tribunal abriu um precedente porque a justificativa dos juízes foi além do caso específico. Ele ressaltou que o Tribunal Administrativo de Halle, no estado da Saxônia-Anhalt, no leste da Alemanha, já havia “feito referência completa à decisão” do tribunal de Berlim.

Isto foi confirmado por Rudi Friedrich, chefe da Connection, uma organização que fornece apoio a objetores de consciência e desertores. “O Tribunal Administrativo Superior fornece uma interpretação da lei que outros tribunais devem aderir”, afirmou.

Robin Wagener, coordenador do governo alemão para a cooperação intersocietal com o Sul do Cáucaso, a República do Moldávia e Ásia Central, criticou a decisão do tribunal. “Há inúmeras evidências de recrutas mal treinados sendo usados ​​na guerra ilegal de agressão do (presidente russo Vladimir) Putin. Houve vários relatos de Soldados russos sendo coagidos pelos seus superiores para participarem em missões na Ucrânia sob ameaça de morte ou tortura.”

O tribunal disse que recrutas russos eram frequentemente enviados para patrulhar as regiões fronteiriças Imagem: Serviço de Imprensa do Ministério da Defesa da Rússia/AP/dpa/picture Alliance

Ativistas russos de direitos humanos afirmaram que a decisão não é a primeira do género num tribunal alemão e afirmam que houve vários casos em que as decisões foram baseadas em informações desatualizadas ou imprecisas. Artyom Klyga, advogado do Movimento de Objectores de Consciência, uma organização russa que ajuda as pessoas a evitar o serviço militar, disse que houve pelo menos uma dúzia de casos deste tipo.

Klyga disse a suposição de que Os recrutas russos não estavam sendo enviados para lutar na guerra foi provado que estava errado mais recentemente após A incursão da Ucrânia na região russa de Kursk em agosto. Ele disse que desde então, jovens recrutas russos de outras regiões foram enviados para Kursk para lutar Forças armadas ucranianas.

“Eu não diria que os tribunais alemães estão a adoptar posições defendidas pelo governo russo. Interpreto isso como uma relutância em considerar informações fornecidas por activistas de direitos humanos e pelas Nações Unidas. É mais fácil fazer eco aos meios de comunicação estatais da Rússia, que afirmam que existem não há mobilização”, disse Klyga.

Russos deportados através de aeroportos não identificados

Nos primeiros oito meses de 2024, 32 cidadãos russos foram deportados da Alemanha, quatro vezes mais do que em todo o ano de 2023. Segundo dados do Ministério Federal do Interior, disponibilizados ao Tagesschau.de e à DW, os russos estão a ser deportados via países terceiros. A equipe policial os acompanha até um ponto de transferência e depois os entrega ao serviço de segurança de uma companhia aérea.

Os documentos não mencionam nenhum aeroporto específico, mas é provável que estejam em Belgrado ou Istambul, uma vez que são possíveis voos de ligação para a Rússia com uma única companhia aérea através destas cidades.

Entre o início da invasão em grande escala da Ucrânia pela Rússia, em Fevereiro de 2022, e Agosto de 2024, 5.831 homens russos com idades entre os 18 e os 45 anos solicitaram asilo na Alemanha. Apenas 57 foram totalmente bem sucedidos, enquanto 154 obtiveram o estatuto de residência temporária.

Quase metade dos pedidos foram retirados ou rejeitados por razões formais, incluindo o incumprimento do Regulamento de Dublin, que estabelece que os pedidos de asilo só podem ser apresentados no país da UE onde o requerente de asilo entrou pela primeira vez.

O Ministério do Interior alemão prometeu proteção aos objetores de consciência russos em setembro de 2022, depois que uma mobilização parcial foi declarada na Rússia.

O jovem de 22 anos cuja queixa levou à decisão histórica do Tribunal Administrativo Superior de Berlim-Brandenburg ainda está na Alemanha. O tribunal não permitiu recurso contra a decisão — no entanto, o advogado do queixoso apresentou agora uma queixa contra esta recusa de admissão.

Este artigo foi escrito originalmente em alemão.