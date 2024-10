‘Arte e música sempre foram como amigas para mim’: pintor das estrelas Jack Coulter | Arte

Graeme Green



J.A lembrança mais antiga de ack Coulter é de estar sentado no sofá da casa de sua infância em Belfast, fechando os olhos e ouvindo atentamente o som de seu coração. “Não me lembro muito de quando era criança, mas isso? Meu Deus! ele lembra. “Estava tão silencioso na sala que meus ouvidos captaram os batimentos cardíacos. Geralmente é preto quando você está com os olhos fechados, mas eu podia ver cores. Abri os olhos e as cores estavam lá, pulsando na minha frente – laranja-amarelado brilhante, depois círculos coloridos, como orbes. Meu próprio batimento cardíaco foi onde tudo isso começou.”

Coulter tem sinestesia, uma condição neurológica que causa cruzamentos sensoriais, como “degustação” de cores. Pharrell Williams, Joni Mitchell, Jean Sibelius e Vincent van Gogh são, ou foram, colegas sinestesistas. No caso de Coulter, ele “vê” o som. Desde a infância, o artista irlandês traduz as cores que vê e as emoções que sente ao ouvir uma música ou composição em belas pinturas abstratas. “Tudo na minha cabeça é colorido”, explica ele. “Se estou na rua ou em qualquer lugar, estou relacionando todos os sons com as cores. Se eu estiver superestimulado, verei cores muito mais intensas e verei pulsações. Isso é dia-a-dia. Mas quando estou pintando, vejo as cores de maneira tão aparente.”

Isso é uma coisa bastante mágica. Tantas pessoas têm sinestesia nas artes criativas

A conexão de Coulter com a música tornou-se uma via de mão dupla. Paul McCartney o descreve como um “talento emocionante e enérgico” (Coulter pintou Yesterday, dos Beatles). Elton John, que tem a versão de Coulter de Candle in the Wind pendurada em sua casa, disse que “eleva magicamente a influência da música nas artes visuais a um novo nível deslumbrantemente colorido e inventivo”. Billie Eilish, Post Malone e o espólio de Freddie Mercury também possuem pinturas de Coulter.

A sinestesia pode parecer um presente, mas, para Coulter, é uma faca de dois gumes. “Isso costumava me assustar quando eu era jovem. Achei que a vida era assim, mas depois percebi que não é, para a maioria das pessoas. Quanto mais eu aprendia, era tipo: ‘Isso é uma coisa meio mágica’. Muitas pessoas têm sinestesia nas artes criativas. Mas sempre lutei contra enxaquecas e, às vezes, meu sono é afetado por isso. Não consigo fazer certas coisas normais – ir ao cinema é uma loucura para mim. Novos sons e novas músicas podem me causar sobrecarga sensorial e enxaqueca.”

Quero pintar primeiro o ‘sentimento’. Sinto muito a música e a arte. Quero que isso seja expresso no meu trabalho

Coulter foi apresentado à arte desde cedo. Sua tia, Christine, era pintora – Coulter cresceu com seus trabalhos pendurados na casa de sua família. Ele desenvolveu um amor pelos expressionistas abstratos (Pollock, Rothko, De Kooning) e pelos pintores impressionistas e pós-impressionistas (Van Gogh, Monet, Matisse), bem como pela arte e música de Kurt Cobain do Nirvana.

Falando suavemente, Coulter diz que era tímido, nervoso e emotivo quando criança e adolescente, e que continua assim. “A música e a pintura me salvaram. Sempre senti que havia algo de que precisava, mesmo quando era muito jovem. Todos os dias ouço música por horas. Arte e a música sempre foram como amigos para mim.” Em seu estúdio em Earl’s Court, no oeste de Londres, ele trabalha rapidamente, ele me diz, nunca deixando uma peça antes de estar finalizada. “Quero pintar o ‘sentimento’ primeiro”, diz ele. “EU sentir música e arte muito. Quero que isso seja expresso no meu trabalho.” As telas são colocadas no chão. Ele raramente usa pincel – se o faz, usa a ponta “errada”, a ponta de madeira – preferindo utilizar objetos que encontra espalhados, incluindo o verso de caixas de CD. Além de tintas, ele experimentou terebintina, vodca, uísque e Coca-Cola.

As suas pinturas foram inspiradas por uma vasta gama de artistas (David Bowie, Miles Davis, Vivaldi, Amy Winehouse, Hans Zimmer…), não faltando pop (Harry Styles, the Corrs…). Ele também é um Swiftie orgulhoso. “Eu amo o Clash e Eu amo Taylor Swift. Acho que muitas pessoas são assim – elas simplesmente não diriam isso. Vi Taylor Swift recentemente em Wembley. Foi incrível. Eu definitivamente tive PED – pós-Eras depressão.”

Coulter também escreve canções e músicas. Ele tocava violino, piano e violão quando era mais jovem e mais tarde começou a gravar partituras ambientais em seu laptop. Ele tem uma ideia para um álbum, embora não tenha planos firmes. “Nos próximos anos, provavelmente voltarei e começarei a pintar minhas próprias partituras”, diz ele.

Lançar um livro foi uma oportunidade para refletir sobre o robusto trabalho que ele produziu e o fato de que os músicos cujas músicas o inspiraram são agora, por sua vez, seus fãs. “É muito engraçado pensar sobre tudo isso”, ele me diz. “Estou sempre tão focado e ocupado que às vezes não penso em algumas coisas que aconteceram. Mas talvez quando eu tiver 60 anos, eu esteja no banho e isso me acerte e comece a gritar de alegria.”

Paredes de som: cinco telas musicais

Vela ao Vento (Elton John), 2022

Jack Coulter. Vela ao Vento (Elton John), 2022. Fotografia: Jack Coulter

“Esta é uma das minhas peças favoritas. Foi incluído no show da Sotheby’s em Londres. Tive um pressentimento real sobre esta peça, e então Elton John a comprou, o que foi realmente bizarro. Essa música tem muito peso para as pessoas, então eu sabia que a pintura precisava ser tudo. Foi a versão original da música que ouvi, mas é engraçado – nesta peça, há quase uma silhueta, se você aumentar o zoom, da Princesa Diana.”

Se eu caísse em desgraça com Deus (The Pogues), 2022, de Jack Coulter e Shane MacGowan (imagem principal)

“Adoro que tenha escrito irlandês – significa ‘Por Deus e pela Irlanda para sempre’. Shane também tinha sinestesia. Eu conhecia Victoria Mary Clarke, esposa de Shane, então pensei que algo seria possível. Victoria enviou um e-mail depois que Shane recuperou as forças depois de passar mal e disse que ele estava pronto para trabalhar junto, então enviei a pintura para ele de onde estava trabalhando nela em Londres. Shane estava pintando em uma cadeira de rodas – há um vídeo dele fazendo isso, e ele está pintando Fairytale of New York, If I Should Fall from Grace e muitas outras faixas de Pogues. Todas as coisas que estão atrás são minhas, e toda a loucura, os irlandeses e os olhos grandes são de Shane.”

Nada se compara a 2 U (Sinead O’Connor), 2023

Jack Coulter. Nada se compara a 2 U (Sinéad O’Connor), 2023. Fotografia: Jack Coulter

“Esta é a minha pintura favorita que já fiz. Esta pintura decifrou um código – todo mundo parece adorar. É a capa do meu livro e esteve na minha exposição na Sotheby’s Dublin. Sinéad faleceu quando o show ainda estava passando, e as pessoas chegavam ouvindo a música, olhando a pintura e chorando.”

Gloria (Patti Smith – Morar na Alemanha, 1979), 2020

Jack Coulter. Gloria (Patti Smith – Morar na Alemanha, 1979), 2020. Fotografia: Jack Coulter

“Anne Hathaway comprou esta pintura e outra. Anne Hathaway é uma grande fã de Patti Smith. Acho que esta pintura está na casa dela em Nova York, a menos que eles tenham se mudado. A tinta foi raspada e varrida com a parte de trás de uma caixa de CD. Eu queria aquela sensação de movimento.”

Gerações Futuras, 2021

Jack Coulter. Gerações Futuras, 2021. Fotografia: Jack Coulter

“Eu ouvi o discurso de Greta Thunberg ‘Nossa casa está em chamas’ no Fórum Econômico Mundial 2019 em Davos enquanto eu pintava isso. É uma peça bem diferente para mim. Houve tantas notícias sobre as mudanças climáticas; Eu estava farto. Não pude fazer nada sobre o que estava nas notícias, então fiz isso e coloquei em leilão para ajudar a Fundação Greta Thunberg.”

Pinturas de Jack Coulter são publicadas pela Setanta.