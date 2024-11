as últimas notícias do Santos

Nas últimas horas, o foco das notícias sobre o Santos se concentram nos bastidores do clube, com destaques como a volta de Gabigol e recusa de técnico.

Por conta deste contexto, leia abaixo um resumo preparado pela equipe do portal Gávea News para lhe manter muito bem informado!

Recusa de técnico

Com o acesso ao Campeonato Brasileiro de 2025 praticamente garantido, o Santos iniciou o planejamento para sua volta à Série A, incluindo a busca por um novo treinador. O clube tentou sondar a situação de Jorge Sampaoli, mas decidiu não prosseguir, voltando-se então para Pedro Caixinha, técnico português de 53 anos. No entanto, Caixinha rejeitou a oferta inicial, preferindo considerar outras oportunidades. (leia a matéria completa)

Renato Gaúcho comanda treino do Grêmio (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Outro nome cogitado pela diretoria santista é Renato Portaluppi, atualmente no Grêmio. Portaluppi, de 62 anos, também não deu uma resposta definitiva, pois ainda avalia seu futuro no clube gaúcho, onde mantém contrato até o fim da temporada.

A indefinição dos técnicos reforça a complexidade na escolha de um comandante que esteja disposto a embarcar no projeto de reconstrução do Santos.

Paralelamente às negociações, o Santos se concentra nos últimos compromissos da Série B para consolidar seu retorno à elite, com próximos jogos contra Coritiba, CRB e Sport. A diretoria santista continua em busca de investidores para fortalecer o elenco, inclusive para possíveis reforços que atendam ao perfil desejado para 2025, como parte de um esforço maior para agradar torcedores e, possivelmente, atrair Neymar, especulado para o próximo ano.

Volta de Gabigol

O Santos trabalha em um plano ambicioso para trazer Neymar de volta ao clube, considerando a contratação de Gabigol, atacante do Flamengo, como um dos passos essenciais para atrair o craque. Neymar, que atualmente joga pelo Al-Hilal, pode ter seu contrato rescindido caso não se recupere completamente de uma lesão. O próprio jogador teria manifestado interesse em retornar ao Santos, onde começou sua carreira, expressando esse desejo internamente no Al-Hilal. (leia a matéria completa)

Neymar com camisa do Flamengo (Foto: Reprodução)

Para viabilizar o retorno de Neymar, o Santos aposta na amizade entre ele e Gabigol, cujo contrato com o Flamengo termina no fim do ano. Além de Gabigol, o Santos planeja outras contratações que também podem ajudar a compor um elenco competitivo e motivador para Neymar. A presença de Gabigol no projeto é vista como estratégica, dada a afinidade entre os jogadores e o histórico de conquistas juntos.

Embora o retorno de Neymar possa ocorrer ainda em 2024, caso haja uma rescisão imediata com o Al-Hilal, o Santos mantém otimismo mesmo se o jogador só estiver disponível ao término de seu contrato atual em julho de 2025. A diretoria acredita que essa operação é viável e está disposta a superar os desafios financeiros e de negociação para tornar o retorno do craque ao Brasil realidade.

Futuro de Neymar

O jornalista Fábio Sormani sugeriu que Neymar poderá retornar ao Santos em 2025, ainda que haja concorrência de clubes como Flamengo e Palmeiras, além de interesse de times italianos como Milan e Juventus. Neymar, que está em recuperação de uma lesão muscular enquanto joga pelo Al-Hilal, onde tem contrato até junho de 2025, poderia antecipar sua saída do clube saudita no início do próximo ano. Segundo Sormani, o Santos oferece um ambiente acolhedor e menos pressões imediatas, fatores que o clube considera atrativos para repatriar o jogador. (leia a matéria completa)

Sormani durante um programa da emissora Fox Sports (Foto: Reprodução)

Para Sormani, o Santos surge como uma escolha ideal, pois o clube paulista, onde Neymar iniciou sua carreira, tem a promessa de oferecer apoio e paciência com o atleta, especialmente em caso de lesões. O jornalista argumenta que o retorno ao clube de origem pode ser benéfico para Neymar, que enfrenta um período de desconfiança após sucessivas lesões. Em contrapartida, ele avalia que no Flamengo e no Palmeiras as expectativas e cobranças sobre o rendimento do atacante seriam mais intensas.

O Santos acredita que Neymar poderá ter um ambiente mais tranquilo para se preparar com vistas à Copa do Mundo, beneficiado pelo apoio de sua torcida e o vínculo emocional com o clube. A diretoria santista espera convencer Neymar de que o clube poderá proporcionar a estabilidade que ele precisa para manter-se em alto nível competitivo, superando a pressão de times onde a cobrança por resultados imediatos seria mais intensa.