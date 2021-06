Assaltante do Comando Vermelho é linchado e morto por membros do Bonde dos 13

O assaltante Bruno Bittencourt foi agredido a golpes de tijolos e terçado até a morte na tarde desta sexta-feira, 4, após juntamente com mais dois bandidos render um motorista de aplicativo de 51 anos e feri-lo com um tiro no rosto. O crime aconteceu na rua Anderson Alves, no bairro Recanto dos Buritis, no Segundo Distrito de Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, o motorista recebeu uma corrida para pegar um passageiro no Papouco, mais conhecido como bairro Dom Giocondo. Ao chegar ao destino, três criminosos renderam o trabalhador e o obrigaram a dirigir por vários bairros de Rio Branco.

Os bandidos que fazem parte da facção Comando Vermelho fizeram arrastão em várias paradas de ônibus e rodaram nos bairros na tentativa de matar membros da facção rival.

Após cometer os roubos, os criminosos obrigaram o motorista de aplicativo ir até a sua residência para roubar os seus pertences. Quando a vítima chegou próximo a sua casa, parou o veículo e entrou em luta corporal com um dos assaltantes, que efetuou um tiro que atingiu o motorista na região do rosto. Com isso, membros da facção Bonde dos 13, que dominam o território do Recanto dos Buritis, ao escutarem o tiro, se deslocaram ao local e conseguiram pegar Bruno e o agrediram a golpes de tijolos e terçado na cabeça. Os dois bandidos que estavam com Bruno fugiram por uma área de mata.

Duas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas, mas quando os paramédicos chegaram ao local nada puderam fazer pelo assaltante que já se encontrava morto. O motorista de aplicativo foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

A área foi isolada pela Polícia Militar para os trabalhos do Perito em criminalística. A Polícia fez patrulhamento na região, porém não obteve êxito em prender os autores dos crimes. O corpo do assaltante foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos. Os casos serão investigados pelos Agentes de Polícia Civil da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).