Atlético leva gol aos 45 minutos do segundo tempo e é eliminado da Copa do Brasil

O Atlético Acreano até conseguiu fazer uma partida equilibrada contra o Picos, no interior do Piauí, mas acabou castigado no final do jogo, na tarde desta quarta-feira, 17.

O Galo Carijó conseguiu segurar o empate até os 45 minutos do segundo tempo, mas perdeu por 1 a 0. Com o resultado, o time acreano iria passar de fase na competição. Infelizmente, em uma cobrança de pênalti, Rafhael Freitas marcou o gol da vitória do time piauiense.

Sem a classificação, o time acreano deixa de embolsar cerca de R$ 675 mil referentes a passagem de fase. Um recurso que seria extremamente importante para o clube que, assim como todos do Acre, passa por sérias dificuldades financeiras.