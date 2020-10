Atlético perde mais uma e é lanterna na Série D; Galvez vence e assume a vice-liderança

O Atlético Acreano começou o returno do Campeonato Brasileiro da Série D do mesmo jeito que encerrou o primeiro turno, sem saber o que é uma vitória na competição.

Nesta quarta-feira, 21, jogando no estádio da Colina, em Manaus, o time acreano foi derrotado pelo Fast por 1 a 0. O gols do time amazonense foi Daivison ainda na primeira etapa. Com mais um revés, o Galo Carijó caiu para a última posição do Grupo 1.

Já o Galvez, atual campeão acreano, voltou a fazer bonito. Em partida disputada na Arena Acreana, o Imperador venceu o Ji-Paraná (RO), por 3 a 1. Com a vitória, o time acreano segue firme na vice-liderança do grupo. Os gols do triunfo foram marcados por Jô e Adriano (2 vezes).

A primeira rodada do returno se encerra nesta quinta-feira, 22, com a partida entre Rio Branco e Bragantino (PA), às 16 horas, na Arena Acreana.