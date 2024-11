Atuação da Força Nacional no Acre é prorrogada por mais 90 dias e reforça segurança nas fronteiras do estado

Miguel França



O Grupo Especial de Fronteiras (Gefron) comemorou, nesta quarta-feira, 27, cinco anos de atuação no combate ao crime organizado e no fortalecimento da segurança nas áreas fronteiriças do Acre. A solenidade foi realizada no Afa Jardim, em Rio Branco, e contou com a presença do governador Gladson Cameli, representantes de forças de segurança e convidados.

O evento foi marcado por homenagens aos integrantes do Gefron e pela entrega de troféus em reconhecimento à dedicação e resultados alcançados pelas equipes e lideranças.

O governador Gladson Cameli esteve presente e destacou, durante a comemoração, a relevância do trabalho realizado pela equipe na proteção das fronteiras. “Criado no nosso governo, o Gefron não protege apenas o Acre. Ele atua com as forças federais e estaduais para proteger o Brasil, e isso, para nós, é um motivo de grande orgulho”, afirmou.

Cameli ainda reforçou o compromisso de seu governo de valorizar e fortalecer o sistema público de segurança. “Tudo o que pudermos fazer para, cada vez mais, valorizar o Gefron e o sistema de segurança pública, nós vamos fazer. O Gefron vai permanecer e ecoar, ajudando cada vez mais a proteger nossas fronteiras, o nosso Brasil, o nosso Acre e, principalmente, as pessoas, porque é isso que importa para a gente”, disse.

O secretário adjunto de Segurança Pública, coronel Evandro Bezerra, ressaltou a importância do Grupo e o impacto positivo de sua atuação nos últimos cinco anos. “Inicialmente, temos que reconhecer e agradecer o ato do governador, ao criar esse grupamento há cinco anos. Como o visionário que é, ele percebeu a necessidade de uma equipe dedicada ao combate ao crime transfronteiriço e, assim, nasceu o Gefron”, destacou.

O secretário adjunto também enalteceu o legado construído pelo grupo e a integração entre as forças de segurança do Estado. “Nesses cinco anos, o Gefron deixa um legado de combate ao crime em regiões de difícil acesso no Acre, beneficiando diretamente a comunidade. Com esse trabalho, o governador e as instituições de segurança pública se aproximaram ainda mais do cidadão”, avaliou.

O coordenador do Gefron, coronel Assis dos Santos, destacou os avanços alcançados pelo grupo nos últimos cinco anos, ressaltando seu impacto no combate ao crime nas fronteiras acreanas. “O Gefron foi um grande projeto do governo do Estado. O governo ousou ao criar esse grupo especial de fronteira, que integra todos os órgãos do Cisp [Centro Integrado de Segurança Pública]”, explicou o coronel.

Santos também enfatizou o papel estratégico do grupo na garantia da segurança estadual: “O Gefron reafirma seu compromisso de proteger as fronteiras e as pessoas do Acre, com ações pontuais, que abrangem desde Santa Rosa do Purus até Jordão, Brasileia, Assis Brasil e todos os municípios do estado. É um trabalho que demonstra a importância desse grupamento na proteção da nossa população e na consolidação da segurança pública”.

Desde sua criação, o Gefron tem se destacado no enfrentamento ao tráfico de drogas, contrabando e outros crimes transnacionais que afetam as regiões fronteiriças do Acre. Com apoio do governo estadual e parcerias institucionais, o grupo se consolida como uma das principais forças de segurança na proteção das fronteiras e na garantia da tranquilidade da população acreana.

Visualizações: 2