Atualização da Estratégia de Segurança Crxxe: Implementação de um Sistema de Defesa Multicamadas

7 razões pelas quais você deve considerar lançar seu próprio negócio online

Os negócios online nunca estiveram tão em alta. Hoje, tudo que você quiser ou precisar tem online, você pode encontrar médicos via vídeo-consulta, comprar em lojas como Amazon ou Magazine Luiza sem sair de casa e até mesmo jogar em plataformas como o 777bet no conforto do seu lar.

Durante a pandemia do COVID-19 houve um “BOOM” na área do e-commerce devido à necessidade das pessoas de reinventarem o método pelo qual elas fariam negócio e teriam as suas rendas. Um levantamento da SmartHint mostrou que o faturamento dos e-commerces, em 2022, teve um aumento de 785% em comparação com antes da pandemia. Isso só mostra como esse é um mercado em alta. Segundo o NuvemShop, pequenos e médios negócios digitais conseguiram faturar no primeiro trimestre de 2023, R$ 703 milhões, um crescimento de 23% quando comparado ao mesmo período do ano anterior.

Existem dezenas de razões pelas quais vale a pena abrir o seu próprio negócio online e começar a trabalhar com isso, sendo o seu próprio chefe. Hoje, para ajudá-lo a tomar uma boa decisão quanto a abertura do próprio e-commerce, vamos mostrar as 7 principais razões pelas quais você deveria iniciar um negócio online.

1. Investimento inicial que cabe no bolso

Em geral, abrir negócios custa caro. Você precisa alugar ou comprar um espaço, mobiliar o local, gerar um estoque, contratar funcionários e fazer campanhas massivas de marketing. Somente com o local do comércio, estúdio, escritório ou salão você já deve gastar uma boa parte do dinheiro que juntou para investimento inicial. Se quiser atingir um público maior ainda, se alocando em bairros nobres ou movimentados, isso sairá ainda mais caro. Em um e-commerce não é preciso nada disso. Basta adquirir um domínio, construir um site e pronto.

2. Flexibilidade na gestão e horários

Ser seu próprio chefe pode parecer assustador a princípio, mas isso gera muito mais flexibilidade, algo necessário para que um negócio prospere. Assim, você consegue organizar os horários do site para ficar em funcionamento, podendo definir qual o melhor momento para abrir quando não vale a pena ficar com o site e redes movimentados. Todas as decisões passam por você, permitindo que pratique uma gestão bem detalhada.

3. Menor burocracia no processo

Apenas com um MEI já é possível fazer o seu próprio e-commerce sem dificuldades. Assim, não precisa de um contador para a empresa e paga uma taxa fixa mensal. Claro que, para poder utilizar o MEI é preciso estar com renda dentro do limite permitido, que é até 81 mil reais. Agora, se você vai prestar serviços ou exercer uma atividade intelectual, o caminho é se formalizar como EI (Empresário Individual), ME (Microempresa), EIRELI (Empresa Individual de Responsabilidade Limitada) ou EPP (Empresa de Pequeno Porte), cada uma com sua própria função e características .

4. Atinge um público muito abrangente

No Brasil, segundo a pesquisa Digital 2022 Brazil, mais de 77% da população tem acesso à internet em computadores. O número de acessos mobile, no país, chega a 224 milhões de conexões. Isso mostra como o alcance online é grande, você pode chegar até pessoas de todo o mundo sem precisar sair de casa. As divulgações online também podem ser mais clean econômicas, enquanto que alugar espaços físicos para isso tem uma lto custo e não atinge tantas pessoas assim. Online você pode filtrar por site, ambiente, rede social e demais características que te levarão até o seu público alvo.

5. Enorme variedade de nichos

São centenas de áreas para seguir. Claro que, em espaços físicos, você também pode abranger diversas áreas, mas o e-commerce possui a vantagem de não impor limites, você pode oferecer trabalhos digitais ou físicos, pode vender produtos, serviços ou tempo. É possível usar da criatividade e desenvolver métodos e projetos totalmente novos para o seu nicho de atuação.

6. Pode trabalhar sob demanda e sem estoques

É uma escolha que você terá no seu próprio e-commerce. Trabalhar sob demanda ou com estoque são as duas opções que surgem e cada uma delas possui as suas vantagens e desvantagens. Trabalhar com produtos em estoque gera entregas mais rápidas e é bom para clientes com senso de urgência, mas, em troca, você terá um grande gasto antes mesmo de ter feito alguma venda apenas para repor o estoque. Por sua vez, trabalhos sob demanda acabam demorando mais, mas eles não geram gastos, uma vez que você só vai adquirir ou produzir o material após o pagamento e confirmação, além disso, gera um sentimento de exclusividade no cliente, que vai se sentir especial por ter um produto feito ou adquirido especialmente para ele.

7. Atendimento contínuo ao usuário

O negócio online só fecha se você quiser. É possível aplicar estratégias que te ajudem a deixar o e-commerce funcionando 24/7, gerando melhores resultados e nunca deixando de atender os seus usuários. Para isso, você pode utilizar chatbots para melhorar o atendimento ao usuário ou até mesmo ter uma equipe de atendimento sempre a postos para atender as necessidades dos clientes quando elas surgirem.

