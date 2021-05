Bandido tenta roubar policial e é ferido com tiro na bunda em Rio Branco

Alan da Silva Cruz, de 18 anos, foi ferido com dois tiros após tentar roubar um policial em via pública na manhã desta sexta-feira, 21, no loteamento Praia do Amapá, no Segundo Distrito de Rio Branco.

De acordo com informações repassadas ao ac24horas, um policial estava descaracterizado entregando uma intimação no loteamento, quando inesperadamente Alan saiu de dentro de uma área de mata com uma pistola 9mm e anunciou o assalto. O policial reagiu e efetuou dois tiros que atingiram o criminoso na região das nádegas e na mão direita.

O bandido foi preso e arma de fogo apreendida. Em seguida, Alan foi encaminhado pela ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

Policiais Militares estiveram no local e prestaram apoio ao policial.