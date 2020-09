Bando que rendeu família e roubou veículos, bebeu cervejas e levou até bolo

A ousadia dos criminosos surpreendeu na noite dessa quinta-feira, 24, em Rio Branco. À reportagem do ac24horas, a polícia informou detalhes da ação em que o empresário teve sua esposa e filhos rendidos, amarrados e colocados dentro de um banheiro durante assalto na chácara localizada no Ramal do Polo Geraldo Mesquita, região do Calafate.

Ocorre que além dos vários pertences e dos três veículos roubados, os bandidos, que estavam armados, encapuzados e com roupas pretas, além de terem ameaçado as vítimas de morte e revirado toda a casa, tomaram cervejas, e ainda levaram um bolo da casa. Eles também usaram luvas durante toda a ação.

Tudo isso durou aproximadamente 6 horas dentro da casa do empresário, que nada pôde fazer estando amarrado dentro do banheiro. À polícia, a família alega que não houve agressão por parte dos criminosos. As forças policiais do Estado do Acre seguem nas ruas em busca de prender os bandidos, que até a publicação deste material, ainda não foram presos.