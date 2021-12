Bando rouba caminhão de transportadora com carga avaliada em R$ 300 mil

Investigadores da Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões (DCORE) em Rio Branco realizam buscas em vários pontos da capital acreana na tentativa de localizar e apreender uma carga avaliada em mais de R$ 300 mil que foi roubada junto a um caminhão-baú, que estava no estacionamento do Auto Posto Correntão, na BR 364.

A empresa transportadora dona do caminhão oferece uma recompensa de R$10 mil para quem der informações a respeito do paradeiro da carga. O veículo foi localizado pela polícia, no entanto, vazio, sem nada de mercadoria.

De acordo com as informações da polícia, o motorista do caminhão deixou o veículo no estacionamento do Auto Posto e pela manhã desta terça descobriu que o veículo havia sumido do local. A empresa deixa o número de telefone (54) 98103-5555 para quem puder passar informações.

Com informações de Ac24horas