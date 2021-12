Quarteto armado bloqueia BR-364 para dar passagem a veículo roubado no Acre

Quatro homens fortemente armados bloquearam o trânsito na altura do km 1 da BR-364, com rumo a Rondônia durante a noite dessa segunda-feira, 13, para fazer proteção e facilitar a fuga de um cúmplice que havia acabado de assaltar um casal e roubado uma motocicleta. O bandido cruzava a pista da rodovia federal pela faixa de pedestre com o veículo subtraído.

O quarteto fugiu por uma rua de acesso ao bairro Santa Inês. Ninguém havia sido preso ou mesmo a moto roubada havia sido localizada até a manhã desta terça (14). Na estrada, os criminosos causaram pânico entre os condutores que tentavam retornar.

Em apelo feito por uma rede de TV, a vítima disse que no início da noite de segunda-feira ele e esposa transitavam no sentido bairro/centro, quando numa parada de ônibus próximo ao Bancrévea Clube, na BR 364, foram abordados por quatro homens armados que saltaram no meio da pista fazendo com que parassem. Com armas em punho, ameaçaram atirar e roubaram a motocicleta modelo Biz do casal.

Os bandidos foram para a faixa de pedestre e interromperam o trânsito apontando as armas para condutores de veículos ameaçando atirar e causando pânico em alguns motoristas. Eles só permitiram que a circulação de veículo voltasse ao normal quando o parceiro cruzou a pista da BR-364 com a motocicleta e juntos fugiram pela rua Theodorico, de acesso ao bairro Santa Inês.

Com informações de Ac24horas