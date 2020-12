BASA DÁ INÍCIO À CAMPANHA DE NATAL “DOE! UM GESTO SIMPLES QUE TRANSFORMA VIDAS”

Campanha de voluntariado 2020 contribuirá com 14 entidades em todos os estados da Amazônia Legal.

Dezembro chegando e o momento de compartilhar amor e esperança fica mais latente entre as pessoas. Com o tema “Doe! Um gesto simples que transforma vidas”, o Banco da Amazônia (Basa) começa o mês natalino em busca de doações para 14 entidades filantrópicas que ajudam desde crianças no Mato Grosso até idosos no Acre.

Fazendo parte do Programa de Voluntariado do Basa, a campanha objetiva incentivar a solidariedade para com as pessoas em situação de vulnerabilidade social que vivem nos estados da Amazônia Legal e que vem sofrendo com os efeitos da pandemia do coronavírus.

As doações a essas organizações podem ser feitas em dinheiro por meio de depósito bancário ou transferência para contas correntes abertas especialmente para esse fim, ou indo a uma das agências do Basa credenciadas para receber os seguintes materiais: alimentos não perecíveis, cestas básicas, artigos de higiene pessoal, fraldas geriátricas, máscaras e álcool gel.

Para a Gerente de Gestão de Pessoas, Bruna Paraense, o banco escolheu com cuidado as instituições e espera que o resultado da campanha ultrapasse o esperado. “Isto será possível porque a população da Amazônia é muito unida e, quando tem uma meta como esta a cumprir, a solidariedade sempre fala mais alto. Esse programa de voluntariado foi muito bem pensado e queremos movimentar o maior número possível de pessoas em prol de quem mais precisa e vem sofrendo no meio dessa pandemia”, completa a gestora.

CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS

No Acre, as instituições que irão receber os donativos arrecadados são o Lar dos Vicentinos e o Educandário Santa Margarida, que atendem crianças, adolescentes e idosos. Fundado em 1978, o Lar dos Vicentinos realiza atividades de defesa de direitos sociais de idosos, acolhendo, atualmente, 68 pessoas em situação de abandono. O abrigo conta com 17 funcionários, além de ter despesas com contas de luz, água e telefone. Para a garantia de uma boa estadia aos idosos, o Lar dos Vicentinos conta com doações de roupas, alimentos, produtos de higiene pessoal, dentre outros.

O Educandário Santa Margarida acolhe crianças e adolescentes vítimas de abandono, maus-tratos, prostituição infantil e todos os tipos de violência na capital acreana. A instituição, que vive essencialmente de doações, abriga cerca de 30 meninos e meninas que se encontravam em situação de vulnerabilidade social. A casa conta com professores, cozinheiros, psicólogos e assistentes sociais que trabalham para tentar transformar o Educandário em um lar para essas crianças e adolescentes.

Segundo o superintendente regional do Banco da Amazônia no Acre, José Luiz Cordeiro Cruz, a importância do Programa de Voluntariado se deve ao fato de que, além do desenvolvimento econômico sustentável ocorrer por meio da ação creditícia do banco, com essa iniciativa também se contribui para o desenvolvimento social da população. “Essa campanha é justamente para colocar em prática a solidariedade e a ação voluntária de nossos colaboradores, parceiros e de quem mais quiser somar com a gente, pois essas instituições precisam de recursos para a manutenção de suas atividades”, relata Cruz.

Serviço

Para colaborar com o Lar dos Vicentinos com recursos financeiros, os depósitos podem ser feitos na conta corrente: 074.210-2, agência 044-2. O CNPJ da entidade é 04.090.791/0001-49). Para o Educandário Santa Margarida, a doação em dinheiro pode ser feita na conta corrente 074.211-0, agência 044-2. O CNPJ é o04.003.224/0001-08. Os materiais doados para ambas instituições podem ser entregues nas agências Rio Branco Centro (rua Arlindo Porto Leal, 199 – Centro) e Av. Ceara (av. Ceará 3556 – 7BEC). A campanha do Basa vai receber doações até o dia 21 de dezembro em todos os estados da Amazônia Legal.

Mais informações sobre a Gincana podem ser obtidas no site www.bancoamazonia.com.br.