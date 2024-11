Berlim nos anos 90: playground e terreno baldio

A cura di Football Data le curiosità della sfida tra Lecce e Empoli, valida per la dodicesima giornata del Campionato di Serie A Enilive 2024/25 in programma domani, venerdì 8 novembre alle ore 20.45 allo Stadio Ettore Giardiniero di Lecce.

I PRECEDENTI, IN SERIE A UN SOLO SUCCESSO AZZURRO A LECCE – Sfida numero 35 quella tra Lecce e Empoli. Nei 34 precedenti totali, 13 vittorie azzurre, 12 pareggi e 9 affermazioni giallorosse; parlando delle sole gare giocate in Salento, 17, sono 8 le vittorie leccese, 6 i pareggi e 3 le vittorie empolesi (una sola nella massima serie, nel 2006 per 2-1). Il primo confronto è datato 16 aprile 1948, Serie B, con successo leccese 2-1 (Gavazzi e Magurano per i giallorossi, Cozzolini per gli azzurri); Sansone decise l’ultimo confronto, la sfida dello scorso aprile, chiusa 1-0 per i giallorossi.

100 IN A PER WLADIMIRO FALCONE – Gara 100 in serie A per Wladimiro Falcone, con le maglie di Sampdoria e Lecce. Esordio il 29 luglio 2020, Sampdoria-Milan 1-4.

I “ROSSI” IN FAVORE DEL LECCE 2024/25 – Lecce squadra regina delle superiorità numeriche nella A 2024/25, 4 espulsi in favore dopo 11 giornate, come la Lazio.

LECCE FRAGILISSIMO PRIMA DELLA PAUSA – Lecce fragilissimo prima della pausa: 7 delle 20 reti totali subite dai giallorossi sono arrivate fra 31’ e 45’ di gioco, inclusi recuperi.

SOLUZIONI OFFENSIVE DA MIGLIORARE IN CASA GIALLOROSSA ED AZZURRA – Di fronte i due attacchi più anemici della serie A 2024/25, 4 reti soltanto segnate dai giallorossi salentini in 11 giornate, 8 per l’Empoli (come il Genoa), nonchè le due squadre che mandano in rete meno giocatori, appena 2 il Lecce, 4 i toscani.

LE SOSTITUZIONI DI COLOMBO – Lorenzo Colombo giocatore plurisostituito della serie A 2024/25 con 9 uscite anzitempo, come Oristanio (Venezia), Politano (Napoli) e Strefezza (Como).

100 IN A ITALIANA PER ARDIAN ISMAJLI – Gara 100 nella serie A italiana per Ardian Ismaijli, che ha debuttato l’1 novembre 2020 in Spezia-Juventus 1-4. Spezia ed Empoli le maglie finora vestite dal difensore di origini kosovare.

EMPOLI SEMPRE IN GOL FUORI CASA NEL 2024/25 – Empoli finora sempre in rete fuori casa nel 2024/25: 9 gol segnati in 6 partite ufficiali, inclusa coppa Italia.

EMPOLI SENZA PAREGGI CON L’ARBITRO SACCHI – Juan Luca Sacchi di Macerata l’arbitro di Lecce-Empoli. Sono otto i precedenti con gli azzurri con quattro vittorie e altrettante sconfitte: nel febbraio del 2018 il successo sul Parma con la vittoria della formazione di mister Andreazzoli per 4-0; nell’agosto del 2018 la sconfitta 0-3 con il Cittadella nel terzo turno eliminatorio di Coppa Italia, nel luglio del 2020 il successo per 2-0 sul Frosinone; nell’agosto del 2021 la vittoria in Coppa Italia 4-2 sul Vicenza, a novembre dello stesso anno il successo per 2-1 sulla Fiorentina. Ancora in Coppa Italia, nel gennaio del 2022 ha diretto la sfida in casa dell’Inter terminata 3-2 per i nerazzurri dopo i tempi supplementari; nello scorso torneo il 7-0 subito dalla Roma all’Olimpico e la sconfitta 1-0 sul campo del Milan. Quattordici i precedenti col Lecce, con sei vittorie salentine, cinque pareggi e tre sconfitte.

D’AVERSA A CACCIA DELLA VITTORIA NUMERO 100 – Con il successo del 4 novembre scorso sul Como, 1-0 al “Castellani-Computer Gross Arena”, Roberto D’Aversa ha toccato le 99 vittorie in carriera tecnica professionistica, di cui finora 38 in A, 36 in B, 13 di C, 8 di coppa Italia e 4 in altri tornei post-season. La prima assoluta risale al 17 agosto 2015, coppa Italia, Virtus Lanciano-Alessandria 1-0.

IL NOVEMBRE D’ORO DI MISTER D’AVERSA – Novembre mese storicamente “top” per le squadre di D’Aversa che viaggiano alla media di 1,48 punti-partita, il suo massimo nell’anno, con bilancio formato da 10 vittorie, 10 pareggi e 7 sconfitte in 27 gare disputate.

GLI EX DI EMPOLI-LECCE – Federico Brancolini, Lorenzo Colombo, Liam Henderson, Youssef Maleh e Giuseppe Pezzella; questi i cinque ex giallorossi (oltre a mister D’Aversa) oggi in azzurro. Brancolini ha vestito la maglia dei salentini dal 2022 al 2024, senza però mai giocare gare ufficiali; per Colombo 34 presenze e 6 reti con i giallorossi, mentre Henderson ha giocato a Lecce nella stagione 2020/21, collezionando 38 presenze con 3 reti. Maleh ha giocato in Salento da gennaio a giugno 2023, chiudendo con 17 presenze senza reti, mentre Pezzella conta 16 presenze nella stagione 2022/23.

GARA DA EX PER MISTER D’AVERSA – Ex di giornata Roberto D’Aversa, che ha allenato i giallorossi salentini dal luglio 2023 al marzo 2024, con bilancio di 6 vittorie, 10 pareggi e 14 sconfitte in 30 incontri ufficiali disputati.

GOTTI FINORA MAI VITTORIOSO CONTRO D’AVERSA – Luca Gotti mai vittorioso contro Roberto D’Aversa nei 3 incroci da allenatore, sebbene finora abbia sempre giocato fuori casa: bilancio di 2 pareggi ed 1 successo del mister azzurro, con squadre di D’Aversa sempre in gol, 7 marcature complessive nei 270’ presi in esame.

SQUADRE DI GOTTI SEMPRE A SEGNO E SEMPRE VITTORIOSE, IN CASA, CONTRO L’EMPOLI – Sono finora 6 i confronti tra Luca Gotti, da allenatore, contro l’Empoli. Tre le vittorie del mister giallorosso (3 su 3 in casa, per altro), 1 pareggio e 2 vittorie toscane, il bilancio. Squadre di Gotti sempre in gol nei 540’ presi in esame, totale di 8 marcature.

MISTER D’AVERSA VITTORIOSO 2 VOLTE SU 2 SUL LECCE – Nei 2 precedenti da allenatore contro il Lecce, Roberto D’Aversa sempre vittorioso nella duplice sfida della serie A 2019/20, quando allenava il Parma.