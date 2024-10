Beto salva Everton com empate tardio para negar o Fulham | Primeira Liga

Andy Hunter at Goodison Park



Marco Silva não conheceu nada além de sucesso desde que regressou a Goodison Park com o Fulham. Ele estava a caminho de manter um recorde de 100% no clube que o demitiu em dezembro de 2019, com Alex Iwobi também voltando para assombrar Évertonquando o suplente Beto salvou um ponto improvável para a equipa de Sean Dyche.

Iwobi iluminou uma noite que de outra forma seria esquecível com uma excelente abertura projetada por Emile Smith Rowe. Foi apenas uma recompensa por Fulham e parecem prestes a estender sua sequência de vitórias em Goodison até que Beto, parte de uma improvável dupla no ataque do Everton com Michael Keane, derrotou o raramente problemático Bernd Leno com uma cabeçada aos 94 minutos. O Fulham certamente teve o número do Everton nos últimos anos.

Depois de perder nas primeiras 14 visitas a Goodison Park, os Cottagers venceram os últimos três jogos da liga aqui mais um empate na Copa Carabao nas penalidades. A equipa de Silva voltou a dificultar a vida dos anfitriões, dominando a posse de bola nos primeiros momentos e fechando as linhas de abastecimento do Everton, mas na verdade foi uma disputa difícil na primeira meia hora. Um remate de Raúl Jiménez que foi demasiado fraco para incomodar seriamente Jordan Pickford foi o único incidente digno de nota.

Apropriadamente, foi um erro, e não um momento de qualidade, que deu ao jogo um mínimo de vida. Vitaliy Mykolenko deu posse de bola a Andreas Pereira na entrada da área, permitindo a Jiménez libertar Adama Traoré no espaço deixado pelo lateral-esquerdo do Everton. Pickford desviou o remate de Traoré, mas o Fulham manteve a pressão, com Pereira a cruzar para Jiménez e o avançado mexicano a cabecear para Smith Rowe. A contratação de verão enviou um voleio desajeitado por cima da barra, à queima-roupa.

O Everton pensou que estava em vantagem minutos depois, quando um remate de longa distância de Idrissa Gueye acertou na parte inferior da trave de Leno e Dominic Calvert-Lewin converteu o rebote. No entanto, ele foi imediatamente sinalizado impedimento e a chamada do assistente, por pouco, foi confirmada pelo VAR. O goleiro do Fulham defendeu uma cabeçada de Dwight McNeil, enquanto o ex-meio-campista do Everton, Iwobi, disparou por cima do outro lado após um cruzamento profundo de Traoré.

McNeil e Iwobi deveriam ter marcado, mas este último fez as pazes de forma convincente para dar ao Fulham a vantagem que a exibição merecia. Não que tenha sido uma atuação chamativa dos visitantes. Simplesmente não foi tão ruim quanto o do Everton. Um livre de McNeil flutuou direto para os braços de Leno e um chute certeiro de Jack Harrison quando lançado no espaço pela direita resumiu os esforços da equipe de Dyche.

Mas o avanço estava fora de contexto com a ocasião. Smith Rowe orquestrou isso com uma corrida a partir do meio-campo que o afastou de três desafios tímidos do Everton. O craque do Fulham fez um passe para Iwobi, que recebeu o mesmo tratamento casual de uma defesa do Everton que recuou e encorajou seu ex-companheiro de equipe a chutar. Iwobi respondeu com um remate preciso e poderoso colocado no poste próximo de Pickford. O meio-campista manteve as comemorações contidas em seu antigo clube, mas um sorriso radiante mostrou o que a bela finalização realmente significava.

O Fulham parecia pronto para uma vitória merecida, que restauraria o ímpeto após derrotas para Manchester City e Aston Villa, com o Everton se esforçando para conseguir uma resposta. Mas aos quatro minutos dos descontos, com os adeptos da casa a lamentar as substituições de Dyche e a falta de ideias da sua equipa, a equipa da casa convocou um adiamento muito improvável.

Iliman Ndiaye foi um dos poucos azuis royal a incomodar a defesa do Fulham e foi o seu cruzamento profundo que levou ao empate. A bola de Ndiaye foi brilhantemente rebatida por Ashley Young e Beto, substituto de Calvert-Lewin, marcou de cabeça seu primeiro gol no campeonato da temporada. A invencibilidade do Everton estendeu-se para cinco jogos até à morte, mas, para Silva, isto terá parecido uma derrota.