Blinken diz que Israel cumpriu seus objetivos e pede o fim da guerra Israel-Hamas | Feed de notícias

Warren Murray with Guardian writers and agencies



O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andrii Sybiga, disse A Ucrânia tem uma “imagem clara” da próxima ajuda militar enquanto mantinha conversações com Antony Blinken, o secretário de Estado dos EUA, que esteve em Bruxelas na quarta-feira. “Temos uma imagem clara – um calendário claro, volumes claros – do que será entregue à Ucrânia até ao final do ano. Isso nos ajuda a planejar estrategicamente nossas ações no campo de batalha”, afirmou. A assistência, acrescentou, incluiria armas e fundos para acordos de produção de armas. Sybiga disse que estava “cautelosamente otimista” depois discutindo com Blinken a possibilidade de conduzir ataques profundos contra a Rússiabem como a integração euro-atlântica.

Blinken disse em Bruxelas na quarta-feira: “O presidente Biden se comprometeu a garantir que cada dólar que temos à nossa disposição será jogado fora até 20 de janeiro”. quando o presidente eleito Donald Trump tomar posse. Os países da OTAN devem concentrar os seus esforços em “garantir que a Ucrânia tenha o dinheiro, as munições e as forças mobilizadas para lutar eficazmente em 2025, ou para ser capaz de negociar a paz a partir de uma posição de força”, disse Blinken durante a visita aérea. Os EUA irão “adaptar-se e ajustar-se” com os equipamentos mais recentes que enviarem, disse Blinken, sem fornecer detalhes. Ele também reiterou o apelo para que outros se intensifiquem. “Contamos com os parceiros europeus e outros para apoiarem fortemente a mobilização da Ucrânia,” Blinken disse – pedindo mais artilharia, mais defesas aéreas, mais munições, bem como treinamento para as forças de Kiev.

Sybiga enfatizou a necessidade de mais sistemas de defesa aérea após o último ataque nocturno à Ucrânia. “A Rússia está a usar drones iranianos, mísseis balísticos norte-coreanos e tropas para atacar a Ucrânia”, disse Sybiga. “A defesa da Ucrânia não pode ser suspensa.” Blinken disse que discutiu as ações da Coreia do Norte com o chefe da Otan, Mark Ruttedepois de as tropas de Pyongyang terem sido “injectadas na batalha, e agora, literalmente, em combate”. Blinken chamou-lhe “um desenvolvimento profundo e incrivelmente perigoso” que “exige, e obterá, uma resposta firme”.

As forças ucranianas repeliram na quarta-feira uma tentativa das tropas russas de perfurar as defesas perto da cidade de Kupiansk, no nordeste, disse o Estado-Maior da Ucrânia. Os russos atacaram em quatro ondas e mobilizaram cerca de 15 equipamentos, incluindo tanques, veículos blindados e um sistema de remoção de minas. Algumas das forças russas, disse, vestiram uniformes semelhantes aos dos militares ucranianos, uma prática que caracterizou como um crime de guerra. DeepState, um popular blog militar ucraniano, apoiou o relatório, dizendo que duas colunas de homens e equipamentos russos entraram em Kupiansk depois do anoitecer.

O Estado-Maior também informou sobre intensa atividade militar mais ao sul, em Pokrovsk, um importante alvo dos avanços russos, com as forças ucranianas que teriam repelido todos os 36 ataques, exceto um. A agência de notícias Reuters disse que não poderia verificar de forma independente os relatórios do campo de batalha. Na região de Donetsk, os promotores disseram que um ataque russo matou dois residentes na vila de Shevchenko, a oeste da principal cidade ocupada pela Rússia, Donetsk.

Um alto oficial da marinha russa considerado um “criminoso de guerra” pela Ucrânia foi morto em um carro-bomba na Crimeia, Pjotr ​​Sauer escreve. Um funcionário dos serviços de segurança da Ucrânia disse ao Pravda ucraniano que a agência de espionagem orquestrou o ataque com carro-bomba na cidade portuária de Sebastopol, controlada pela Rússia, que matou Valery Trankovskychefe do Estado-Maior da 41ª Brigada de Mísseis da frota da marinha russa no Mar Negro. A autoridade disse que Trankovsky ordenou ataques com mísseis do Mar Negro contra alvos civis na Ucrânia.

A Rússia, pela primeira vez em 73 dias, montou um sofisticado ataque aéreo combinado à Ucrânia, incluindo Kiev, usando mísseis e drones. Alertas de ataques aéreos soaram durante horas enquanto a Rússia atacava oito regiões da Ucrânia ao todo, disparando seis mísseis balísticos e de cruzeiro e 90 drones, disse a Força Aérea Ucraniana. As defesas aéreas derrubaram quatro mísseis e 37 drones, e outros 47 drones foram detidos por interferência eletrônica, disse o comunicado. Autoridades de Kiev disseram que um homem foi ferido pela queda de destroços de um drone no subúrbio de Brovary, enquanto os serviços de emergência distribuíram imagens de bombeiros lutando contra as chamas em um local do impacto. Um ataque de drone na região sul de Kherson, controlada pela Ucrânia, matou uma mulher de 52 anos, disse o chefe regional.