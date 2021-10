Bocalom assinará decreto de redução da tarifa de ônibus de R$ 4,00 para R$ 3,50 na segunda

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (Progressistas), usou as redes sociais nesta sexta-feira, 15, para anunciar que na próxima segunda-feira, 18, assinará o decreto que permite a redução de tarifa do transporte coletivo de R$ 4,00 para R$ 3,50, em um evento na Federação das Indústrias do Acre (Fieac).

A assinatura ocorre após a Câmara de Vereadores de Rio Branco (CMRB) aprovar o Projeto de Lei Complementar (PLC) que autoriza a Prefeitura de Rio Branco a repassar R$ 2,4 milhões a título de subsídio tarifário temporário para as empresas de transporte coletivo.

Dos R$ 2,4 milhões, 91,87% serão destinados ao pagamento de verbas salariais em atraso das empresas, referente ao período de dezembro de 2020 a abril de 2021, e 8,17% será destinado ao Sindicato dos Trabalhadores em Transportes de Passageiros e Cargas do Estado do Acre (SINITPAC), para pagamento parcial dos débitos decorrentes dos descontos em folha dos trabalhadores.

“Será um dia histórico e de grande alegria para mim e nossa população!”, escreveu o gestor nas redes sociais.

com informações de Ac24horas