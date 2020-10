Bocalom convida apoiadores para carreata neste sábado, dia 17; veja itinerário

O candidato Tião Bocalom (11), nesta sexta-feira convidou pessoalmente, em caminhada por diversos bairros da capital, apoiadores para uma carreata que ocorrerá neste sábado, dia 17, cujo ponto de concentração será na saída do Bairro Vila Acre (Ramal Bom Jesus), a partir das 15 horas.

A campanha do candidato à Prefeitura de Rio Branco, Tião Bocalom (Progressistas), e da candidata à vice, Marfisa Galvão (PSD), ganha cada vez mais apoio popular nos diversos bairros da capital. Ao longo da sexta-feira, 16, em caminhadas realizadas nos bairros Cidade Nova, Quinze e na Baixada da Sobral, eles receberam a adesão de milhares de pessoas na campanha eleitoral. Esperança e vontade de uma gestão eficiente fazem os populares se unirem a dupla.

Tanto o progressista quanto a social democrata mantêm diálogos diretos com os moradores das diversas comunidades da maior cidade do Acre. No caminho, eles escutam os anseios da população, dialogam sobre a melhor forma de viabilizar as soluções necessárias, apresentam as ideias que têm para melhorar a vida das pessoas e colhem as sugestões dadas para aperfeiçoar ainda mais o Plano de Governo elaborado para a gestão 2021-2024 em uma eventual gestão.

O itinerário da carreata foi divulgado pela organização de campanha, veja abaixo:

Agenda Bocalom e Marfisa

Sábado 17/10

06h – Reunião com empresários

7h – Caminhada e panfletagem /Cidade do Povo (Concentração mercado municipal)

07h30 – Reunião com empresários

12h – Almoço

13h50 – Reunião com empresários

15h – Carreata /Saída do Bairro Vila Acre (Ramal Bom Jesus)

19h Reunião com lideranças

Bairro: Santa Inês