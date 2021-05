Bocalom diz que despesa com saneamento chega a R$ 4 milhões

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (Progressistas), declarou ao ac24horas nesta sexta-feira (28) que a reversão do sistema de água e esgoto, oficializado em cerimônia no Palácio Rio Branco, deve gerar mais de R$ 6 milhões mensais de arrecadação na capital.

Contudo, o gestor destaca que os gastos para manter o sistema em funcionamento deve custar R$ 4 milhões ao mês. “Olha eu não tenho dúvidas que vai dar certo, a gente deve arrecadar R$ 6 milhões, mas temos que arcar com a despesa, algo em torno de R$ 4 milhões, ou seja, ainda sobra dinheiro para realizar alguns investimentos”, ressaltou.

Bocalom frisou que, a partir de agora, a prefeitura vai finalizar o projeto para ser encaminhado à Câmara Municipal de Rio Branco, para apreciação da matéria e posteriormente ser aprovado. O chefe do Poder Executivo cobrou que a previsão para início do funcionamento do sistema revestido na capital é apenas em outubro.

Porém, o prefeito fez um alerta importante em caso do parlamento mirim da capital não aprovar o PL. Segundo ele, caso não haja consenso, o sistema pode vir a ser entregue à iniciativa privada.