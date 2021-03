Bocalom viaja à Brasília e deverá retornar ao final de semana

O prefeito Tião Bocalom (Progressistas) embarcou na tarde desta quarta-feira, 03, no Aeroporto Internacional de Rio Branco com destino à Brasília (DF). A informação foi repassada pelo Diretor de Comunicação, Airton Oliveira.

Segundo o assessor, o prefeito levou o secretário de infraestrutura, Valmir Médici, para uma reunião com integrantes do Ministério do Desenvolvimento Regional e do Serviço de Patrimônio da União. A reunião terá como pauta agilizar recursos para ajudar as famílias atingidas pelas cheias dos igarapés e do Rio Acre.

“Ajuda com a construção de casas populares. Projeto que ele articulou junto ao presidente da Caixa e ao ministro do desenvolvimento regional com o aval do presidente Jair Bolsonaro”, afirmou.

Airton Oliveira não soube informar a data certa de quando o prefeito retorna à cidade, mas disse que será esse final de semana.

Mais cedo, imagens do prefeito no aeroporto de Rio Branco viralizaram em nas redes sociais.