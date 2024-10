Boletim da seca – nível dos rios, qualidade do ar e previsão do tempo – 24 de outubro

Fhaidy Acosta



O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Comunicação (Secom), publicou nesta quinta-feira, 24, o termo de prorrogação do edital do 2° Prêmio de Comunicação do Governo do Acre – Jornalista Val Sales, adiando o prazo final para veiculação de material até o dia 31 de outubro, das 8h às 17h (horário local).

Com a alteração, poderão ser inscritas no prêmio as reportagens publicadas entre os dias 1º de janeiro e 31 de outubro de 2024, por estudantes e profissionais da imprensa nos veículos de comunicação do Acre (jornal, rádio, telejornal, sites, portais) .

As reportagens devem ser publicadas em português. Cada candidato poderá inscrever, no máximo, três trabalhos na mesma modalidade, sendo que apenas uma matéria será premiada, valendo aquela que obtiver a melhor nota dos avaliadores.

Para se ter acesso à ficha de inscrição e a mais informações, deve-se acessar o site do prêmio. Em caso de dúvida ou dificuldade na inscrição, basta entrar em contato com a organização do evento, via e-mail: premiogovernodoacre@gmail.com.

Contribuindo com o dever constitucional de oferecer publicidade a atividades governamentais, o prêmio se destina a estimular e valorizar produções jornalísticas que divulguem ações nas mais diversas áreas, como agricultura, educação, cultura, cidadania, direitos humanos, meio ambiente, segurança pública e turismo, entre outras.

Categorias

As modalidades do 2º Prêmio de Comunicação do Governo do Estado do Acre são:

– Texto: matérias publicadas por profissionais em veículos impressos (jornais e revistas) sediados no Acre, bem como em portais, sites de notícias ou mídias digitais;

– Áudio: conteúdos jornalísticos veiculados por profissionais em emissoras de rádio sediadas no Acre ou podcasts produzidos no Acre e publicados em plataformas de streaming ou digitais;

– Telejornalismo: conteúdos jornalísticos veiculados por profissionais em canais de televisão sediados no Acre;

– Web vídeo: vídeos produzidos no Acre e publicados em canais de jornalismo nas plataformas digitais;

– Foto: fotos publicadas por profissionais em matéria de veículos impressos (jornais, revistas ou outros) ou virtuais (blogs, sites, portais).

– Estudante: concedido à melhor reportagem, produzida em texto, áudio ou vídeo, por acadêmico da área jornalística ou áreas afins, publicada em jornal impresso ou portais digitais sediados no Acre, observando-se as peculiaridades técnicas adequadas a cada meio e canal de comunicação.

Premiação

Este ano, o concurso concederá, ao todo, R$ 107 mil em premiações, sendo R$15 mil para os primeiros colocados nas modalidades Texto, Áudio, Telejornalismo, Web Vídeo e Foto. Os segundos colocados vão receber premiação no valor de R$ 5 mil. Na categoria Estudante, o prêmio para o primeiro melhor avaliado será de R$ 5 mil e de R$ 2 mil para o segundo colocado.

A cerimônia de premiação será realizada no dia 28 de novembro.

