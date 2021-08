Boliviana é vítima de latrocínio no mercado municipal de Epitaciolândia

Maria Eugênia Alavi Burgoa, de 39 anos, natural da Bolívia, foi assassinada na manhã desta quarta-feira, 4, no Mercado Municipal de Epitaciolândia, localizado em frente ao Fórum de Justiça.

Segundo as Informações obtidas até o momento, a boliviana, que era filha de um comerciante, fazia compras de alimentos no mercado da cidade para revender em Cobija, capital de Pando.

Neste momento, os suspeitos de realizarem o crime chegaram em uma moto e sacaram uma pistola e efetuaram dois disparos, sendo um no rosto. Em seguida, eles tiraram a bolsa onde continha dinheiro que seria usado para fazer as compras e fugiram do local.

Após o crime, foi acionado as polícias Civil e Militar da região. O delegado titular do Município, Luís Tonini está à frente do caso. Até o momento, nenhum dos supostos acusados do crime ainda não foram identificados pelas autoridades.