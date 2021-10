Bombeiro tem cabeça esmagada em acidente de trânsito na Capital

Um grave acidente de trânsito tirou a vida do sargento da reserva remunerada do Corpo de Bombeiros, José Pessoa de Medeiros, de 65 anos, na manhã desta terça-feira, 5, na rua Minas Gerais, situada no bairro Preventório, em Rio Branco.

Segundo informações dos Policiais Militares do Trânsito, José Pessoa estava em sua motocicleta modelo Yamaha, de cor verde, indo deixar a esposa no trabalho. No trajeto de volta com destino a sua casa, quando chegou na rua Minas Gerais, sentido centro-bairro, teria colidido na traseira de um veículo de cor preta.

Com isso, segundo a polícia o sargento perdeu o controle da direção da moto e caiu na pista contrária no exato momento em que um veículo passava. A vítima teve a cabeça esmagada.

Imagens de uma câmera de segurança repassadas à reportagem do ac24horas mostram o momento acidente. O motorista em que o sargento colidiu a moto não permaneceu no local. Já o outro condutor, que passou por cima da cabeça de José Pessoa, parou o carro, saiu, foi até aonde se encontrava o sargento e em seguida, entrou no veículo e fugiu do local.

Populares que presenciaram o acidente acionaram a ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), mas quando os paramédicos chegaram ao local nada puderam fazer por José Pessoa, que já se encontrava sem vida.

A área foi isolada pelos Policiais Militares do Batalhão de Trânsito, para os trabalhos de perícia, em seguida o corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos. Nenhum dos motoristas foram encontrados pelos policiais. O caso será investigado pela Polícia Civil.

com informações de Ac24horas