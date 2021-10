Friozinho polar chega ao Acre e provoca chuvas intensas, diz Davi Friale

O meteorologista Davi Friale informou em boletim nesta segunda-feira, 4, que a onda de frio polar que chegou ao Acre nesta terça-feira, 5, deixará o tempo extremamente instável, com muitas nuvens e chuvas a qualquer momento.

Segundo o Friale, o avanço desta frente fria, mesmo fraca, provoca temporais com chuvas fortes, raios, ventanias e queda pontual de granizo, desde as primeiras horas do dia, no Acre, principalmente nas regiões de Rio Branco, Brasiléia e Sena Madureira.

“Não haverá friagem nem frio intenso, mas a temperatura diurna cairá sensivelmente e o calor dará uma pequena trégua nos próximos dois dias. Em alguns pontos, as rajadas de vento poderão superar 70km/h e estarão soprando da direção sudeste, com variações de leste e do sul”, afirmou

Em outro trecho, o meteorologista afirmou que a partir desta quarta-feira, 6, que o tempo melhora com a incursão de ar polar, que é mais seco, mas pode chover de forma pontual em qualquer município, principalmente no vale do Juruá.

“Já, na quinta-feira, o sol e o calor intenso voltam a predominar, podendo chover rápido em alguns pontos isolados. No fim de semana, as chuvas deverão retornar na maior parte do estado”, explicou.

Por fim, Friale ressaltou alerta de transtorno à população para a alta probabilidade de ocorrência, como queda de galhos e árvores, danos às edificações, destelhamentos e inundação de ruas, além do perigo potencial dos raios.

“É necessário, portanto, que a população fique atenta quando surgirem nuvens carregadas, a fim de evitar maiores prejuízos ou transtornos”, salientou.

Com informações de Ac24horas