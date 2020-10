Bope fecha “boca de fumo” no Quinze e prende homem com 15 kg de drogas

Kelwin Wallace Chagas da Silva, 27 anos, foi preso por tráfico de drogas, na manhã desta segunda-feira (5) em um apartamento na Boulevard Augusto Monteiro, no bairro Quinze, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, uma guarnição da COE do Batalhão de Operações Especiais (Bope) foi designada para cumprir um mandado de prisão contra Kelwin. Quando os policiais chegaram, o homem se entregou e disse que havia droga e dinheiro no local, e autorizou a entrada dos PMs.

No apartamento, os militares encontraram duas mochilas com 2 kg de maconha, 3 kg de cocaína e 10 kg de oxidado de cocaína, totalizando 15 quilos de entorpecentes, e uma quantia em dinheiro de R$ 23 mil em espécie oriundo do tráfico de drogas.

Diante dos fatos, o acusado foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla), juntamente com a droga e o dinheiro, para a tomada das medidas cabíveis.

Ainda segundo a polícia, o prejuízo dessa apreensão fica em torno de R$ 123 mil.