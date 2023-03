VÍDEO: BR 364 continua obstruída e viagem ao Acre mais longa e difícil

Entidades públicas e privadas devidamente constituídas podem se cadastrar, desde que o recurso não seja destinado à remuneração de membros da entidade ou para fins político-partidários

O cadastro de instituições aptas a receberem benefícios do fundo das penas pecuniárias pela Vara Única de Bujari se inicia no próximo dia 3 de abril e se estende até o dia 2 de maio. Serão selecionados projetos sociais com atividades voltadas para a segurança pública, educação e saúde.

Os projetos devem seguir o roteiro previsto no edital, com a descrição das informações sobre a equipe responsável, objetivos, metas, metodologia, cronogramas e detalhamento de custos, bem como ser apresentado os dados exigidos no formulário. O certame foi publicado na edição n° 7.262 do Diário da Justiça Eletrônico (págs. 187 e 188).

