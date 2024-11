Brasil atingiu a marca de 672 mil pacientes que se tratam com cannabis

Pular a próxima seção O exército do Líbano se prepara para se posicionar no sul

27/11/202427 de novembro de 2024

Soldados do exército regular do Líbano devem proteger a fronteira israelo-libanesa sob os termos de um cessar-fogo entre Israel e a milícia Hezbollah apoiada pelo Irão. Imagem: Hussein Malla/AP/aliança de imagens

O exército libanês disse que estava “tomando as medidas necessárias” para posicionar as suas forças no sul do Líbano, horas depois de o acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hezbollah ter entrado em vigor.

O acordo, mediado pelos EUA e pela França, entrou em vigor às 4h, horário local (02h00 GMT).

“Com a entrada em vigor do cessar-fogo, o exército está a tomar as medidas necessárias para completar a sua implantação no sul”, afirmou.

Os militares libaneses também apelaram aos residentes deslocados das suas casas para não regressarem às “aldeias e cidades da linha da frente” até que as forças israelitas se retirem.

Mais de um milhão de pessoas foram deslocadas pelos bombardeamentos e pela invasão terrestre de Israel no Líbano, um país com uma população total de quase 5,4 milhões.

Cerca de 46.500 pessoas foram forçadas a deixar as suas casas no norte de Israel após o início das hostilidades com o Hezbollah em outubro de 2023. O governo de Israel afirmou que a possibilidade do seu regresso é um importante objectivo de guerra das suas operações militares no Líbano.