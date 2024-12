Caçada em andamento após CEO morto a tiros em Nova York – DW – 12/05/2024

A Indonésia, a maior economia do Sudeste Asiático, é uma das principais nações produtoras de têxteis do mundo. As 5.000 grandes e médias empresas têxteis e de vestuário do país fornecem muitos dos produtos mais notáveis ​​do mundo. marcas de modacomo Tommy Hilfiger, Uniqlo e Calvin Klein.

No entanto, a sua força de trabalho no setor do vestuário, que é predominantemente feminina, enfrenta exploração generalizada e violência de gênero.

Os desequilíbrios de poder, uma cultura de silêncio no local de trabalho, juntamente com metas de produção irrealistas, tornam as trabalhadoras particularmente vulneráveis. Muitos até abrem mão dos intervalos para atingir seus objetivos.

Ao regressar a casa, continuam a ser responsáveis ​​por cuidar das suas famílias — um fardo duplo que tem um impacto significativo no seu bem-estar físico e mental.

Defendendo as trabalhadoras na Indonésia

Didit Saleh e Nitya Swastika, membros do Centro de Direitos Sindicais da Indonésia (TURC), visitaram recentemente a Alemanha para defender os direitos das mulheres trabalhadoras na Indonésia.

A TURC foi fundada em 2004 para educar os trabalhadores sobre sindicatos e direitos trabalhistas em Indonésia.

“Queremos garantir que os proprietários das marcas possam garantir um tratamento melhor e mais justo às trabalhadoras, especialmente em termos de saúde e segurança ocupacional”, disse Saleh à DW.

A indústria de produtos têxteis da Indonésia dá emprego a mais de 3,7 milhões de indonésios Imagem: Bayu Novanta/SOPA Images/ZUMAPRESS.com/picture Alliance

A investigação da TURC mostra que em pequenas aldeias, os empregos em fábricas com grandes marcas são considerados prestigiosos, levando muitas pessoas a pagar corretores para garantir empregos em fábricas.

As empresas, que estão cientes de tais práticas, pouco fazem para proibir ou coibir a prática.

“Para garantir emprego, alguns indivíduos estão dispostos a pagar até 10 milhões de rupias indonésias (630 dólares). No entanto, depois de começarem a trabalhar, percebem que a situação não é tão favorável como imaginavam”, disse Swastika à DW.

Papéis duplos, encargos duplos para as trabalhadoras

“Queremos que o público aqui (na Alemanha) esteja ciente da situação real na Indonésia. Aqui, as marcas só podem ter grandes escritórios, não fábricas com 50 mil trabalhadores”, disse Swastika. “Portanto, muitas vezes eles não conhecem a real situação nas fábricas de seus fornecedores.”

A suástica também destacou as dimensões complexas da violência e da opressão contra as mulheres.

A investigação realizada pela TURC concluiu que, uma vez que a maioria dos trabalhadores são mulheres, muitos homens ficaram desempregados ou têm empregos irregulares e de baixos rendimentos. Em muitos casos, os membros masculinos do agregado familiar ainda se recusam a partilhar as tarefas domésticas, alegando normas culturais.

Este desequilíbrio deixa muitas vezes as trabalhadoras — que muitas vezes suportam o duplo fardo de serem o principal sustento da família enquanto gerem as responsabilidades domésticas — com descanso limitado e stress significativo.

“Como resultado, as trabalhadoras não estão concentradas no seu trabalho e muitas vezes sofrem acidentes de trabalho”, disse Swastika, acrescentando que têm dificuldade em se envolver com os sindicatos porque muitos membros dos sindicatos são homens.

“Mesmo que existam trabalhadoras que pretendam ser activas no sindicato, elas enfrentam oposição dos seus parceiros, que se opõem ou discordam e não o permitem”, disse ela.

Foi chamada a atenção para a violência baseada no género na Indonésia após campanhas pela Organização Internacional do Trabalho (OIT) e outros grupos.

Moda sustentável da Indonésia Para ver este vídeo, ative o JavaScript e considere atualizar para um navegador que suporta vídeo HTML5

Obstáculos à filiação sindical feminina

Satyawanti Mashudi, da Comissão Nacional sobre Violência Contra as Mulheres (Komnas Perempuan), afirmou no site da comissão que vários sindicatos relataram discriminação baseada no género na indústria contra as trabalhadoras, particularmente no que diz respeito às diferenças nas estruturas salariais e promoções.

As trabalhadoras também enfrentam violações dos seus direitos relacionados com a liberdade de associação e enfrentam dificuldades na obtenção de permissão para participar em atividades sindicais para as administradoras sindicais.

Existem percepções negativas em relação à adesão das mulheres aos sindicatos.

“Em algumas áreas de Java Central, por exemplo, a nossa investigação indica que as mulheres que desejam aderir a um sindicato devem primeiro obter permissão dos seus maridos”, disse Saleh.

Outro desafio é o estigma em torno dos sindicatos, muitas vezes vistos como de esquerda e controversos.

“Portanto, é considerado perigoso”, disse Saleh. “Em algumas áreas, o movimento sindical é até considerado um tabu”.

Editado por: Keith Walker