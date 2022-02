Cachorro que foi furtado e resgatado pela polícia antes de ser trocado por drogas é devolvido à família no AC

“Essa foi a segunda vez que levaram ele aqui de casa, fiquei arrasada, até perdi a esperança de encontrar ele novamente. Divulguei na internet e procurei pelo bairro. Aí, quando soubemos que tinha sido resgatado, minha nora entrou em contato com o pessoal da ONG, eles fizeram uma entrevista comigo, pediram fotos dele e depois me devolveram, graças a Deus. Me senti feliz porque resgataram ele”, disse Fátima.

Os policiais estavam na região do Papoco em diligências de outro caso quando flagraram um rapaz caminhando com o animal amarrado em uma corrente.

“Ele não quis afirmar no interrogatório, mas, pelas circunstâncias, a gente constatou que iria trocar por drogas. O pessoal estava em uma diligência verificando outro fato e viram esse rapaz em atitude suspeita com uma bolsa nas costas e um cachorro que, aparentemente, não era dele. E ele estava no bairro Papoco, onde tem muita boca de fumo”, afirmou o delegado no dia do resgate.