Suspeito de matar homem que morreu no PS após ser baleado em lanchonete é preso em Rio Branco

A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) prendeu, na manhã desta segunda-feira (14), o suspeito de matar Renato Silva dos Santos, de 33 anos, que morreu no Pronto Socorro de Rio Branco no dia 13 de março de 2019. O suspeito estava no bairro Vitória, na capital, quando foi cumprido um mandado de prisão contra ele.