Caio Bonfim e Rebeca Andrade são destaques do Prêmio Brasil Olímpico

Rebecca Nicholson



Svocê poderia chamá-lo de Facas para fora efeito, mas a televisão tem tentado replicar o misterioso e espirituoso mistério do assassinato, apresentando um elenco estrelado, desde que o filme de Rian Johnson conquistou o afeto do público em 2019. Em No Good Deed, a Netflix tem outra chance. Esta comédia dramática em oito partes vem dos criadores de Dead to Me, igualmente ensaboado e elevado. Também tem um toque de A pós-festa para ele, só que desta vez a história encontra seu autor no meio do mercado imobiliário em cidades caras dos EUA.

Lydia (Lisa Kudrow) e Paul (Ray Romano) estão vendendo sua linda e considerável villa da década de 1920 em Los Feliz, um bairro altamente desejável de Los Angeles. O setor imobiliário nos EUA é um ecossistema próprio e três famílias estão competindo para gastar milhões de dólares na casa. Para fazer isso, eles devem impressionar Lydia e Paul, que estão em estado de depressão terminal, e seu corretor de imóveis, Greg (Matt Rogers). Lydia e Paul gostariam de instigar uma guerra de licitações, para lhes permitir comprar um rancho e enchê-lo de cavalos. Os potenciais compradores estão desesperados o suficiente para morder a isca. Ainda assim, a ideia de ser forçado a negociar com as pessoas para lhes implorar que peguem o seu estoque de dinheiro é estranha, mas se aprendi alguma coisa com Kirsty e Phil é que um mercado aquecido nem sempre se comporta de forma racional.

É aí que terminam as semelhanças de Localização, Localização, Localização, ou pelo menos esperamos que sim. Há três famílias clamando pelo afeto de Lydia e Paul. Há o casal Leslie (Abbi Jacobson) e Sarah (Poppy Liu), que estão no meio de uma jornada de fertilização in vitro. Há Carla (Teyonah Parris), Dennis (OT Fagbenle) e sua mãe Denise (Anna Maria Horsford), recém-casados ​​e uma sogra agressiva, todos escondidos atrás de uma complexa teia de mentiras. Notoriamente, a falta de transparência é uma ideia fantástica quando se tenta enfrentar um fardo financeiro desgastante. E também há os vizinhos JD (Luke Wilson) e Margo (Linda Cardellini, ex-aluna de Dead to Me), uma estrela de novela e sua glamorosa esposa, que estão curiosos sobre a casa do outro lado da estrada.

Nenhuma boa ação é considerada uma comédia de humor negro, mas isso cria uma mistura às vezes enjoativa de pastelão e dolorosa tragédia familiar. Wilson e Cardellini brincam de rir, como o mais cômico dos casais. JD é um ator não muito brilhante, que nega o declínio de sua carreira, enquanto Margo é intrigante, promíscua e tem uma geladeira cheia de vodca e pouco mais. Dennis é um romancista e um guardião crônico de segredos, embora, pela minha experiência, essas duas características raramente apareçam na mesma pessoa. Alguns podem chamá-lo de filhinho da múmia, o que sua mãe fica mais do que feliz em encorajar, para desespero de Carla. Enquanto isso, Sarah está obcecada por aplicativos de denúncia de crimes em tempo real, um enredo que também apareceu no tom semelhante. Elsbeth – assassinato, mas torne-o alegre! – o que me faz pensar se tais aplicativos poderiam substituir o podcast sobre crimes reais como o enredo do momento. A obsessão de Sarah leva ela e Leslie a investigar o passado sombrio da casa. Naturalmente, esse passado sombrio está ali parado, esperando para vir à tona.

As histórias dos três casais dançam com os dramas domésticos de Paul e Lydia, que são extensos e apresentam Denis Leary, raramente um sinal de um lar feliz e saudável. Cada visualização, cada oferta, cada toque da campainha revela mais uma camada de mentiras. Lydia é uma ex-pianista concertista famosa que não consegue mais tocar piano por causa de uma recente tragédia familiar profundamente dolorosa; isso significa que ela e Paul estão mais endividados do que podem pagar. Usar isso como base para assentar tijolos feitos de piadas ultrajantes é certamente uma escolha. Às vezes é bom, às vezes um pouco grosseiro e, ocasionalmente, é frustrante, como se as cenas pudessem ter sido interpretadas de maneira direta ou boba, dependendo de onde o cara ou coroa cair.

Deixando de lado as inconsistências, isso é perfeitamente assistível e acompanhado por algumas atuações fortes, principalmente Romano e Kudrow, que são capazes de nadar em meio à escuridão. Cardellini e Wilson podem ter um trabalho mais fácil, como personagens mais caricaturados, mas são divertidos de assistir. Cada parcela gira e provoca, preparando bem a farra. Os episódios são curtos, rápidos e cheios de enredo, então é muito fácil deixar o próximo rolar. Ele não segue exatamente uma abordagem sutil, preferindo martelar as peças do quebra-cabeça com um punho desajeitado. Pode ser tão leve que me faça pensar se a ideia ou o título insignificante veio primeiro, mas mesmo assim é agradável.