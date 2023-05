Câmara de Vereadores de Tarauacá gastará mais de R$ 60 mil em combustíveis; MP investiga empresas

O Tarauacaense Carlos Pinto da Silva, conhecido descobridor do Shampoo Esperança, hoje com 68 anos, vem passando por sérios problema de saúde. E por essa razão, necessita de nossa ajuda.

Há cerca de um ano ele vem enfrentando problemas vasculares nos membros inferiores (pernas), causada por uma insuficiência venosa que evoluiu pra uma necrose (ferida por morte celular) em um das pesnas.

Em fevereiro desse ano, começou sentir os mesmo sintomas na outra perna, buscou atendimento em Tarauacá e foi encaminhado para Cruzeiro do Sul, onde permaneceu internado vários dias no Hospital do Juruá. Após a alta voltou para casa e continuou o tratamento à base de antibióticos. A medicação amenizou, porém não resolveu o problema. Carlos passou cera de deitado em uma rede com a perna pra cima pra aliviar a dor que, não passava.

Na tentativa da cura, mesmo com pouco recurso resolveu buscar atendimento em Rio Branco. Após consulta particular descobriu que seu caso é cirúrgico, porém o mesmo não dispõe do valor da cirurgia que custa 12 mil reais.

Por esse motivo familiares e tiveram a iniciativa de sensibilizar a sociedade na tentativa de ajudá-lo, fzendo uma campanha de arrecadação em dinheiro, pois, sabemos o sofrimento que o mesmo vem enfrentando.

Quem puder ajudar faze um pix para a chave:

6899204 9858