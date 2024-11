Cantor Jão se encanta com fã de 95 anos e grava vídeo lindo para ela; vídeo

O cantor Jão é mesmo um querido! Ele gravou um vídeo fofo para uma fã de 95 anos que sonha em ir ao show dele. Dona Biolange ganhou da neta dela, de presente, ingresso para a turnê de Natal, em 13 de dezembro. A neta registrou a emoção da vovó com os preparativos, Jão viu e retribuiu.

O cantor gravou um vídeo se derretendo à idosa. Contou que as tias dele, do interior, o avisaram sobre a fã para lá de especial. Detalhe: dona Biolange já tem até um vestido novo com uma sandália estilosa para ir à apresentação do artista.

O vídeo da neta Marcela mostra o momento em que ela contou à avó, que comprou ingressos para o show, em Porto Alegre – as duas são de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Dona Biolange parece não acreditar. Em seguida, ela já está experimentando o look e preparada para daqui a um mês…

O vídeo da emoção

A fotógrafa Marcela Antunes relata no vídeo. “A minha avó tem 95 anos e é a maior fã do Jão. E eu estava esperando que ele fizesse algum show no teatro para eu poder levá-la.”

Marcela explica: “O Jão confirmou a turnê de Natal e agora vamos para o show dele em Porto Alegre. Eu comprei o ingresso pra ela e a evidência dela foi não acreditar”.

Em seguida, surge a vovó, toda entusiasmada, já preparada para o show para daqui um mês. O engraçado é que ela chama o cantor de “João”. “Estou feliz. Eu queria uma sandália que fosse bem confortável para mim, sabe? Pra eu viajar então… Está bonita? Nunca vesti esse vestido. João é tudo pra mim.”

Jão retribuiu o carinho

Com o celular na mão, Jão assiste ao vídeo e grava um outro na sequência fazendo um convite para a vovó é que é “tudo para ele”, disse.

“Você que é tudo pra mim. A sua neta não falou o seu nome (no vídeo). Então a oportunidade de a gente se conhecer, você falar seu nome pra mim, eu falar o meu pra você, que é João, não é Jão. Quero você no show, no camarim junto comigo”, disse.

E foi além: “Você é uma princesa e seu vestido está lindo. Um beijo enorme pra você e pra sua neta também, que foi uma querida e gravou esse vídeo. Você é muito especial”, disse o cantor.

De Pelotas, no RS, Dona Biolange, de 95 anos, é fã do cantor Jão e vai ao show dele, na turnê de Natal, e já está preparada desde já. – Foto: @marcelatantunes/@metropoles

Olhe a animação da vovó se arrumando toda para o show do Jão:



O cantor Jão retribuiu e também gravou um vídeo em homenagem à fã idosa:





