Carro pega fogo e tem perda total em Cruzeiro do Sul

Na noite deste sábado, 16, um carro Honda Civic, pegou fogo na rua Germano Franklim no bairro João Alves, em Cruzeiro do Sul (AC). O motorista, que não quis se identificar, disse que o veículo estava parado e estacionado sem ninguém dentro, quando as chamas começaram. Ele não quis dar maiores detalhes sobre o caso.

O sargento Márcio do Corpo de Bombeiros do Acre (CBMAC), contou que quando a guarnição chegou as chamas estavam altas, mas não houve explosão . Os Bombeiros conseguiram apagar o fogo, mas a perda foi total. Ninguém ficou ferido.

com informações de Ac24horas