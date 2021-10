PRF e CPcães apreendem 61 kg de cocaína em parte metálica de carreta no interior do AC

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) com o apoio da Companhia de Cães (CPCães) do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) apreenderam na madrugada deste sábado, 16, 61 kg de cocaína pura dentro de uma carreta, na estrada de Acrelândia, interior do Acre.

Segundo informações da Polícia, os agentes estavam fazendo uma abordagem de rotina na região quando pararam o caminhão. O motorista foi abordado e durante a entrevista pessoal o condutor demonstrou nervosismo e contradições.

Inicialmente os policiais fizeram busca na carreta e não encontraram nada, suspeitando que alguma droga poderia estar na parte metálica da carreta, os policiais pediram apoio da Companhia de Cães do Batalhão de Operações Especiais (BOPE). Quando a guarnição Policial da CP Cães chegou ao local, o motorista do caminhão saiu correndo e fugiu entrando em uma área de mata. Os Policiais fizeram uma busca na área, mas o motorista não foi encontrado.

Os Policiais Militares colocaram a cadela “ITA” para farejar o caminhão e foi encontrado os entorpecentes. Pela manhã deste sábado, com apoio de ferramentas, os Policiais Rodoviários Federais conseguiram abrir a parte metálica da carreta e encontraram 61 kg de cocaína pura. A droga foi encaminhada à sede da Polícia Federal (PF) e o caso será investigado pela própria instituição.

Com informações de Ac24horas