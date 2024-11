Cartilha para não cair em golpes na Black Frida ajuda brasileiros

O Ministro do Interior diz que o governo aguardará a decisão completa do tribunal antes de decidir o próximo passo.

Um tribunal da Malásia ordenou ao governo que devolvesse dezenas de relógios Swatch apreendidos pelas autoridades devido aos seus designs que celebravam o orgulho LGBTQ.

O Supremo Tribunal de Kuala Lumpur decidiu na segunda-feira que o Ministério do Interior deveria devolver os 172 relógios com o tema do arco-íris depois de descobrir que foram apreendidos ilegalmente sem mandado de busca.

As autoridades confiscaram os relógios, no valor de cerca de 14 mil dólares, durante operações em 11 centros comerciais em Maio do ano passado, citando mais tarde os “elementos LGBT” dos relógios.

A decisão judicial surge depois de a Swatch, com sede na Suíça, ter apresentado uma ação judicial argumentando que os relógios não promoviam a atividade sexual, mas sim “paz e amor”.

O ministro do Interior da Malásia, Saifuddin Nasution, disse em entrevista coletiva que o governo respeitava a decisão do tribunal e aguardaria o julgamento completo antes de tomar uma decisão sobre o próximo passo.

O CEO do Grupo Swatch, Nick Hayek, condenou os ataques na época, perguntando sarcasticamente se o governo da Malásia também confiscaria “os muitos belos arco-íris naturais” que aparecem no céu.

A Malásia criminaliza a atividade sexual entre pessoas do mesmo sexo tanto ao abrigo do seu código civil como da lei islâmica, que regula a vida da maioria malaia-muçulmana do país do Sudeste Asiático.

Em julho de 2023, o governo cancelou o festival de música Good Vibes em Kuala Lumpur depois que Matty Healy, vocalista da banda de rock britânica The 1975, beijou um de seus colegas de banda no palco.

Em Outubro de 2022, a polícia religiosa invadiu uma festa de Halloween favorável aos LGBTQ na Chinatown da capital, prendendo 20 homens muçulmanos por se travestirem.