CBF anuncia candidatura de Brasília para sediar final da Libertadores

Thomas Tuchel pretende sondar o “cavalheiro” Gareth Southgate e imediatamente Inglaterra antecessor Lee Carsley antes de iniciar a campanha de qualificação para a Copa do Mundo de 2026. O novo técnico da Inglaterra assinou um contrato de 18 meses com a Federação de Futebol, que começa em 1º de janeiro, e Tuchel sabe que sua missão é adicionar uma segunda estrela da Copa do Mundo à camisa da Inglaterra.

O sorteio da qualificação de sexta-feira colocou a sua selecção frente à Sérvia, Albânia, Letónia e Andorra, com os vencedores dos grupos a garantirem um lugar automático nas finais nos Estados Unidos, Canadá e México. Tuchel é um treinador de clube extremamente respeitado, mas é novo no cenário internacional e confirmou que planejava reservar um tempo para falar com Southgate, que foi eliminado no verão depois de levar a Inglaterra à segunda final consecutiva do Euro.

“Ele é um cavalheiro”, disse Tuchel à Sky Sports News. “Nós nos conhecemos quando eu estava no Chelsea e foi um prazer conversar com ele, e por que eu não deveria (encontrá-lo novamente)?”

Ele também conversará no St George’s Park no próximo mês com Carsley, que assumiu o comando interino da campanha da Inglaterra na Liga das Nações no outono. “Trabalharemos a partir de janeiro em St George’s e espero que se torne muito regular e muito normal que nos encontremos”, acrescentou.

“Claro que vamos trocar (ideias) porque estou interessado no ponto de vista dele sobre a (seleção do elenco para) os jogos, sobre o potencial do grupo e como ele se sentiu em relação ao grupo e às experiências. Ele é o treinador sub-21, então estará muito, muito próximo de mim e temos tempo suficiente a partir de janeiro.”

A Inglaterra deve iniciar sua campanha de qualificação em março e venceu todas as partidas que disputou até o momento contra o adversário do Grupo K. No entanto, Tuchel disse à BBC Radio 5 Live que não era certo que sua equipe lideraria o grupo, acrescentando que eles precisariam ser “sérios” e “determinados”.

A Inglaterra só defrontou a Sérvia uma vez na sua história como nação – no Euro deste ano, onde o golo de Jude Bellingham foi decisivo num encontro da fase de grupos. Eles venceram todos os seis encontros anteriores com a Albânia – todos nas eliminatórias para a Copa do Mundo – e se encontraram pela última vez na qualificação para a última fase final, no Catar. A equipe de Southgate venceu a Albânia por 5 a 0 em Wembley, em novembro de 2021.

A Letónia será o novo adversário, enquanto Andorra também esteve no grupo da Inglaterra para a qualificação para o Qatar. A Inglaterra venceu o jogo em casa por 4-0 e uma vitória por 5-0 na segunda mão. Questionado sobre como enfrentar a Sérvia e a Albânia, Tuchel disse à BBC Radio 5 Live: “São sempre jogadores individuais muito talentosos, um grupo muito emotivo, uma multidão muito emotiva. Então eles sempre podem surpreender. Temos que levar isso muito a sério. É o primeiro encontro com a Letónia, portanto um novo desafio para todos nós.

“E então somos claros favoritos, claro, contra Andorra, mas a qualificação é fundamental agora. A qualificação é a principal prioridade. Temos que ser sérios. Temos que estar determinados e mostrar o que estamos fazendo neste grupo de cinco.”

Guia rápido Copa do Mundo de 2026: sorteio das eliminatórias da Uefa Mostrar Grupo A: Vencedor Alemanha x ItáliaEslováquia, Irlanda do Norte, Luxemburgo.

Grupo B: Suíça, Suécia, Eslovénia, Kosovo.

Grupo C: Perdedor Portugal x DinamarcaGrécia, Escócia, Bielorrússia.

Grupo D: Vencedor França x CroáciaUcrânia, Islândia, Azerbaijão.

Grupo E: Vencedor Espanha x HolandaTurquia, Geórgia, Bulgária.

Grupo F: Portugal v Vencedor da DinamarcaHungria, Representante de Ire, Armênia. Grupo G: Perdedor Espanha x HolandaPolónia, Finlândia, Lituânia, Malta.

Grupo H: Áustria, Roménia, Bósnia-Herzegovina, Chipre, São Marino.

Grupo I: Perdedor Alemanha x ItáliaNoruega, Israel, Estónia, Moldávia.

Grupo J: Bélgica, País de GalesMacedônia do Norte, Cazaquistão, Liechtenstein.

Grupo K: Inglaterra, Sérvia, Albânia, Letónia, Andorra.

Grupo L: Perdedor França x CroáciaChéquia, Montenegro, Ilhas Faroé, Gibraltar. Jogos a serem disputados de 21 a 25 de março, de 6 a 10 de junho, de 4 a 9 de setembro,

9 a 14 de outubro e 13 a 18 de novembro de 2025. Quartas-de-final da Liga das Nações: Espanha x Holanda,

França v Croácia, Portugal v Dinamarca, Alemanha v Itália. Fotografia: Fabrice Coffrini/AFP Obrigado pelo seu feedback.

Tuchel foi questionado se estava confiante em terminar no topo do grupo e acrescentou: “Não vejo isso como garantido. O fosso diminui cada vez mais entre as grandes nações e as pequenas nações. Você vê isso nos euros ultimamente. Não existem resultados que já estejam definidos antes do jogo ser disputado. As nações menores tornaram-se cada vez mais fortes. Portanto, temos que conquistar nosso lugar. Temos que conquistar nosso primeiro lugar.”

O novo seleccionador da Inglaterra também confirmou que falará com o defesa do Arsenal, Ben White, sobre um possível regresso da selecção nacional no novo ano. White não joga pela Inglaterra desde que deixou a Copa do Mundo de 2022 e atualmente está afastado dos gramados depois de passar por uma pequena operação no joelho no mês passado.

“Vou entrar em contato com ele. Deve ser um começo limpo e uma narrativa clara, disse Tuchel, que acrescentou que manterá Harry Kane como capitão da Inglaterra. “No momento não há necessidade de pensar em mudanças”, disse Tuchel, que treinou o atacante no Bayern de Munique na temporada passada. “Harry sempre foi um capitão de primeira linha da Inglaterra. Então, por que você pensa nisso agora?

Tuchel acredita que os treinadores das seleções adorariam outra Copa do Mundo de inverno na Arábia Saudita, mas admitiu que seria muito menos popular entre clubes e ligas. Tuchel foi questionado sobre a perspectiva de uma fase final de inverno daqui a 10 anos, enquanto participava do sorteio das eliminatórias de 2026.

Ele disse à BBC Radio 5 Live: “Acabamos de ter uma reunião com todos os outros treinadores. Acho que ainda não há uma decisão tomada, mas os treinadores que estiveram em serviço internacional no Catar ficaram muito felizes com a Copa do Mundo de inverno porque os jogadores chegaram em novembro e dezembro, não depois de uma temporada cansativa, mas no meio dela.”