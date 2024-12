Censo Escolar do Acre é apresentado como caso de sucesso em reunião técnica nacional

Érica Torres



O Acre é destaque na Reunião Técnica do Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais (Inep), que acontece em Brasília, entre os dias 10 e 12 de dezembro. Durante o evento estão sendo discutidos temas como a valorização dos professores da educação básica, a relevância dos dados do Censo Escolar e o controle de qualidade dos dados da pesquisa.

Além desses, também serão abordados o uso dos dados do Censo Escolar para o cálculo do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb) e dos indicadores do Valor Anual por Aluno da Rede Pública de Ensino (VAAR), elementos fundamentais para a formulação e implementação de políticas educacionais no país.

O coordenador estadual do Censo Escolar, Jelsoni Calixto, representou o estado e apresentou como é feito o censo escolar no Acre, a importância dos dados coletados e suas relações com os recursos financeiros que são disponibilizados. Participam também da reunião o chefe da Divisão de Dados Escolares da Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE), Martins Rodrigues Casas, e o coordenador municipal do Censo Escolar de Rio Branco, Hildervaldo Paiva.

“O Censo Escolar é muito mais do que uma coleta de dados. É o coração das políticas públicas educacionais, é a base sobre a qual se constroem oportunidades para nossas crianças e jovens. Cada dado coletado, cada detalhe registrado, representa uma chance de transformar realidades’, afirmou Jelsoni Calixto.

Ainda segundo Calixto, o Acre, há seis anos consecutivos, é o primeiro estado do país a concluir 100% da coleta de dados e esse é um dos aspectos que certamente chamou a atenção para o trabalho que vem sendo realizado.

“É com esses números que garantimos que cada aluno seja visto, que suas necessidades sejam atendidas e que o futuro da nossa educação seja guiado por decisões justas e fundamentadas. Por isso, foi muito importante pro nosso estado esse reconhecimento, tendo em vista que o Inep é uma instituição renomada mundialmente”.

Visualizações: 4