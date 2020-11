Centro de Zoonoses no Juruá é alvo de assaltantes que levam dinheiro, celulares e motocicletas

A Polícia Militar de Cruzeiro do Sul iniciou a tarde desta quarta-feira, 25, fazendo uma varredura na região da Rodovia Estadual AC-405, local onde fugiram os assaltantes que levaram dinheiro, celulares e as duas motocicletas do Centro de Zoonoses do município na manhã de hoje. O Centro de Zoonoses fica nas proximidades do Cemitério Jardim da Paz.

Segundo a polícia, os suspeitos andam armados com revólveres e facas e há informações de que foram deixados no local em um carro. Não há câmeras de segurança nas proximidades do local onde ocorreu o crime.

Há cerca de um mês, um grupo assaltou o Setor de Endemias do Estado, no bairro da Baixa, e, além dos pertences dos funcionários, levou também motocicletas, uma do órgão e outra de um homem que passava pelo local na hora da fuga dos bandidos