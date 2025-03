CEO da Stellantis: Trajetória da economia brasileira é boa – 11/03/2025 – Mercado

Natasha May Health reporter



Um homem australiano com insuficiência cardíaca se tornou a primeira pessoa no mundo a sair de um hospital com um implante cardíaco artificial total.

Os pesquisadores e médicos australianos por trás da operação anunciaram na quarta -feira que o implante havia sido um “sucesso clínico não mitigado” depois que o homem viveu com o dispositivo por mais de 100 dias antes de receber um transplante de coração doador no início de março.

O coração artificial total de Bivacor, inventado pelo Dr. Daniel Timms, nascido em Queensland, é a primeira bomba de sangue rotativa implantável do mundo que pode atuar como um substituto completo para um coração humano, usando a tecnologia de levitação magnética para replicar o fluxo sanguíneo natural de um coração saudável.

O implante, ainda nos estágios iniciais do estudo clínico, foi projetado para pacientes com insuficiência cardíaca biventricular em estágio terminal, que geralmente se desenvolve após outras condições – O ataque cardíaco mais comumente cardíaco e doenças cardíacas coronárias, mas também outras doenças como o diabetes – danificaram ou enfraqueceram o coração para que não possa efetivamente bombear sangue pelo corpo de maneira eficaz.

Daniel Timms com o dispositivo. Fotografia: Bivacor

Todos os anos, mais de 23 milhões de pessoas em todo o mundo sofrem de insuficiência cardíaca, mas apenas 6.000 receberão um coração doador, De acordo com o governo australianoque forneceu US $ 50 milhões para desenvolver e comercializar o dispositivo Bivacor como parte do programa artificial de fronteiras do coração.

O implante é projetado como uma ponte para manter os pacientes vivos até que um transplante de coração doador fique disponível, mas a ambição de longo prazo de Bivacor é que os destinatários do implante possam viver com o dispositivo sem precisar de um transplante de coração.

O paciente, um homem de 40 anos de Nova Gales do Sul que estava experimentando uma insuficiência cardíaca grave, se ofereceu para se tornar o primeiro destinatário do coração artificial total na Austrália e o sexto no mundo.

Os cinco primeiros implantes ocorreram no ano passado nos EUA e todos receberam corações de doadores antes de receber alta do hospital, com mais tempo entre o implante e o transplante 27 dias.

O paciente australiano recebeu o dispositivo em 22 de novembro no Hospital St. Vincent, em Sydney, em um procedimento de seis horas liderado pelo cirurgião cardiotorácico e de transplante Paul Jansz.

O paciente, que se recusou a ser identificado, recebeu alta do hospital com o implante em fevereiro. Um coração doador ficou disponível para ser transplantado em março.

Jansz disse que era um privilégio fazer parte de um marco médico australiano tão histórico e pioneiro.

“Trabalhamos nesse momento há anos e estamos enormemente orgulhosos de ter sido a primeira equipe na Austrália a realizar esse procedimento”, disse Jansz.

O professor Chris Hayward, cardiologista da São Vicente que liderou a observação do homem depois de algumas semanas na unidade de terapia intensiva, disse que o coração de Bivacor transformaria o tratamento de insuficiência cardíaca internacionalmente.

“O coração total artificial de Bivacor inaugura um jogo totalmente novo para transplantes de coração, tanto na Austrália quanto internacionalmente”, disse ele. “Na década seguinte, veremos o coração artificial se tornando a alternativa para os pacientes que não podem esperar por um coração doador ou quando um coração doador simplesmente não está disponível.”

O professor David Colquhoun, da Universidade de Queensland, e membro do conselho da Heart Foundation, que não estava envolvido no julgamento, disse que o sucesso foi um “grande passo tecnológico para o coração artificial – emoção de corações – antes do transplante”.

Mas Colquhoun alertou que o tempo de funcionamento do coração artificial – mais de 100 dias – ainda era significativamente menor que o de um coração doador, que é mais de 10 anos (ou 3.000 dias).

Colquhoun disse que, por esse motivo, ainda era “um longo caminho a percorrer” antes que o coração artificial pudesse ser considerado um substituto para um transplante de coração.

Ele enfatizou, no entanto, os números por população que sofrem de insuficiência cardíaca são muito menores por causa dos medicamentos cardíacos agora disponíveis-o pico da taxa de mortalidade por doença cardíaca foi de 1967-68, com 47.000 australianos morrendo de doenças cardíacas de uma população de 11 milhões, em comparação com 45.000 de 22 milhões de australianos em 2022.

O implante é o primeiro de uma série de procedimentos planejados na Austrália como parte do Programa de Frontiers de Coração Artificial Liderado pela Universidade Monash, que está desenvolvendo três dispositivos principais tratar as formas mais comuns de insuficiência cardíaca.