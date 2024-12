CEO de seguros de saúde dos EUA morto a tiros em frente a hotel em Nova York – DW – 12/04/2024

O CEO da UnitedHealthcare (UHC) foi morto a tiros em frente a um hotel em Nova Iorque Cidade onde ele deveria falar em uma reunião de investidores na manhã de quarta-feira, disse a polícia.

Brian Thompson estava do lado de fora do hotel Hilton, no centro de Manhattan, pouco antes das 7h (12h GMT), quando um atirador abriu fogo, ferindo mortalmente o executivo de 50 anos da operadora de saúde com sede em Minnesota, de acordo com o New York Times.

Os relatórios descreveram o atirador como usando uma máscara preta, acrescentando que o indivíduo fugiu do local após o ataque. A emissora norte-americana CNBC sugeriu que o atirador usou um silenciador.

A área onde ocorreu o tiroteio foi isolada enquanto as investigações iniciais eram realizadas.

A sede da UnitedHealthcare em Minnetonka, Minnesota, baixou suas bandeiras na quarta-feira Imagem: Aliança de foto/imagem Kerem Yücel/AP

Quem foi o CEO morto a tiros em Manhattan?

Thompson atuou como CEO por mais de três anos depois de ingressar na empresa em 2004.

A UHC deveria realizar sua reunião anual com investidores na cidade de Nova York. No entanto, foi feito um anúncio aos participantes na manhã de quarta-feira de que a reunião terminaria mais cedo.

A empresa, que registou receitas de 100,8 mil milhões de dólares (95,7 mil milhões de euros) no terceiro trimestre do ano, atende cerca de 30 milhões de clientes nos EUA com produtos para empregadores e individuais, de acordo com uma apresentação aos investidores. Ela pagou US$ 10,2 milhões em compensação total em 2023, de acordo com um documento regulatório.

UHC é a parte de seguros do UnitedHealth Group Inc. A empresa é a maior fornecedora de planos Medicare Advantage no Estados Unidos.

Thompson estava programado para fazer um discurso no dia do investidor UHC em Nova York na quarta-feira. A CNBC informou que o evento foi posteriormente cancelado.

Não é um ‘ato aleatório de violência’

O prefeito da cidade de Nova York, Eric Adams, sugeriu que o tiroteio foi direcionado.

“Isto não foi o que parece ser um ato de violência apenas aleatório. Parece ser claramente alvo de um indivíduo e iremos prender esse indivíduo”, disse ele.

Governador do estado de Minnesota e companheiro de chapa do ex-candidato presidencial dos EUA Kamala Harris, Tim Waltzdeu suas condolências.

“Esta é uma notícia horrível e uma perda terrível para a comunidade empresarial e de saúde em Minnesota”, postou ele no X. “Minnesota está enviando nossas orações à família de Brian e à equipe da UnitedHealthcare.”

jsi/ab (AP, AFP, Reuters)