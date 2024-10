Chefe da OTAN diz que tropas norte-coreanas estão na Rússia – DW – 28/10/2024

O ator Gérard Depardieu fala à mídia durante a coletiva de imprensa do filme “Saint Amour” no Festival Internacional de Cinema de Berlim, em Berlim, Alemanha, em 19 de fevereiro de 2016. AXEL SCHMIDT/AP

O julgamento de Gérard Depardieu por agressão sexual a duas mulheres durante as filmagens de 2021 foi adiado, segunda-feira, 28 de outubro, pelo tribunal criminal de Paris para 24 e 25 de março de 2025. Chamado segunda-feira ao tribunal, o ator de 75 anos não o fez. aparecer, seu advogado alegando motivos de saúde. “ Infelizmente, seus médicos prescreveram a proibição de comparecer hoje”.disse Jérémie Assous.

O presidente da câmara determinou uma avaliação médica no início de março para se pronunciar sobre a capacidade de comparecimento do ator.

Cerca de uma centena de pessoas, a grande maioria mulheres, manifestaram-se na segunda-feira em frente ao tribunal de Paris. “Estamos juntos para dizer às vítimas de Gérard Depardieu “estamos convosco”. A todos aqueles que não tiveram julgamento, a todos aqueles cujas reclamações não foram aceites, a todos aqueles que têm medo de apresentar queixa, a todos aqueles que ainda não puderam falar: estamos convosco”declarou a ativista feminista Anna Toumazoff. Castigando um “impunidade que observamos há décadas”Louise-Anne Baudrier, da Women’s Foundation, denunciou o fato de “muita gente sabia o que Depardieu estava fazendo e ninguém falava”.

“Agressor sexual em série”

Gérard Depardieu foi dado no final de abril, no final da custódia policial, uma intimação ao tribunal “por agressões sexuais provavelmente cometidas em setembro de 2021 em detrimento de duas vítimas, no set do filme Persianas Verdes »de Jean Becker, anunciou a acusação.

Uma das duas mulheres, decoradora de cinema, apresentou queixa em fevereiro de 2024 contra o ator – indiciado por violação noutro processo – por agressão sexual, assédio sexual e ultrajes sexistas durante as filmagens deste filme, resultando na abertura de uma investigação. . “Espero que a justiça seja igual para todos e que o senhor Depardieu não beneficie de tratamento preferencial por ser um artista”disse sua advogada, Carine Durrieu-Diebolt, à Agence France-Presse (AFP).

“As testemunhas e as provas que ele apresentar demonstrarão que ele é apenas alvo de falsas acusações”prometeu Jérémie Assous, para quem “o objetivo perseguido acaba de ser revelado através dos pedidos de indemnização: enriquecer em 30 mil euros”.

Segundo o denunciante, de 55 anos, os alegados atos ocorreram em setembro de 2021, num hotel privado no dia 16e Distrito parisiense. Em sua história para o site investigativo Mediapartela explicou que Gérard Depardieu teria gritado repentinamente durante uma conversa que queria um ” fã “porque ele não poderia “ainda mais duro” com esse calor. Então ele teria assegurado que poderia “fazer as mulheres gozarem sem tocá-las”. Uma hora depois ele teria “apanhado com brutalidade” quando ela saiu do set.

Ameaçado com outro julgamento

Gérard Depardieu teria então “bloqueado fechando as pernas (ela) como um caranguejo »então ele teria “amassar a cintura, a barriga, subindo até (se) seios »ela garantiu. Ele também supostamente detinha “observações obscenas” como “Venha tocar na minha sombrinha grande, vou enfiar na sua buceta”. “Meu cliente está esperando que a justiça estabeleça que Gérard Depardieu é um agressor sexual em série”acrescentou Carine Durrieu-Diebolt.

O ator também será julgado por violência sexual denunciada em denúncia de outra mulher, assistente de direção do mesmo filme. Durante esta filmagem, “de manhã à noite, tínhamos direito aos seus salários”testemunhou a atriz Anouk Grinberg, em entrevista à AFP. “Quando os produtores de cinema contratam Depardieu para um filme, eles sabem que estão contratando um agressor”ela acusou.

Grande figura do cinema francês, Gérard Depardieu foi acusado de violência sexual por diversas mulheres nos últimos seis anos. As denúncias de agressão sexual contra o ator foram rejeitadas por prescrição. Mas Gérard Depardieu está sob ameaça de outro julgamento: em agosto, o Ministério Público de Paris solicitou o seu encaminhamento para o tribunal criminal para que pudesse ser julgado por violação e agressão sexual contra a atriz Charlotte Arnould. Ela foi a primeira a registrar denúncia contra o ator, em 2018.

“Nunca, jamais, abusei de uma mulher”ele se defendeu em carta aberta publicada em Le Fígaro o 1é Outubro de 2023.

Em dezembro de 2023, Emmanuel Macron chocou as associações feministas ao acolher uma “grande ator” Quem “deixa a França orgulhosa”denunciando “uma caçada humana” após a transmissão de uma reportagem “Complément d’investigation” na France 2, durante a qual o ator fez numerosos comentários misóginos e insultuosos em relação às mulheres.

