Cheia do Rio Acre retira 451 pessoas de suas casas na capital e água continua subindo

O Rio Acre continua subindo na capital acreana. Na medição do meio-dia desta quarta-feira, 17, o nível do manancial alcançou 15,80 metros. Com a elevação, mais bairros vão sendo atingidos pela enchente. De acordo com a Defesa Civil Municipal, já são 19 bairros afetados pela alagação do Rio Acre.

O que também aumenta é o número de famílias que já deixaram suas casas: 139 famílias já foram socorridas pela Defesa Civil e foram obrigadas a “mudar” de endereço por conta da enchente.

Deste total, 94 estão desalojadas, que significa que optaram em ir para casa de parentes. Já outras 45 famílias foram levadas para abrigos públicos improvisados em escolas e no Parque de Exposições. Até agora, saíram de suas residências 451 pessoas, sendo 272 adultos e 149 crianças, além de 30 adolescentes.