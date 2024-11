China pode se mostrar estável diante de Trump errático – 08/11/2024 – Igor Patrick

Autoridades palestinianas, testemunhas e jornalistas acusam Israel de intensificar uma campanha de limpeza étnica no norte de Gaza, onde aos civis sob constantes bombardeamentos é negado o direito às suas casas, comida, água, apoio médico e viagens seguras.

Eles rejeitam as alegações do exército israelita de que a sua pressão, que começou no início de Outubro, visa simplesmente aproximar os combatentes do Hamas na área, uma vez que ali permanecem dezenas de milhares de civis.

Nenhuma ajuda foi permitida desde então, aumentando os temores de fome e doenças.

De acordo com a Agência de Assistência e Obras da ONU (UNRWA), “as autoridades israelitas estão a impedir que os palestinianos (no norte de Gaza) tenham acesso aos bens essenciais para a sua sobrevivência, incluindo água. Os humanitários não conseguem realizar o seu trabalho em segurança.”

Anas al-Sharif, repórter da Al Jazeera no norte de Gaza, disse na sexta-feira: “Estamos sendo aniquilados diante do mundo”.

No início desta semana, conforme noticiado pelo jornal Guardian do Reino Unido, o porta-voz militar de Israel, Itzik Cohen, disse que ninguém seria autorizado a regressar às suas casas nas áreas devastadas do norte de Gaza. Cohen também teria dito que a ajuda só seria autorizada a entrar no sul de Gaza.

Autoridades israelenses têm desde que tentei distanciar-se dessas afirmações.

Mas agências humanitárias, grupos de direitos humanos e observadores dizem que Israel parece estar a empregar uma chamada “Plano Geral”uma estratégia controversa defendida por um membro reformado do exército israelita, sugerindo que o exército esvazia à força o norte de Gaza de toda a sua população e considera qualquer pessoa que permaneça como um combatente inimigo.

No momento da publicação, o exército israelense não havia respondido ao pedido de comentários da Al Jazeera.

Hamas acusou Israel de “massacres que equivalem a limpeza étnica, juntamente com um cerco completo ao norte de Gaza”.

A UNRWA disse que 69 mil pessoas permanecem no norte de Gaza. Outras estimativas sugerem que a população atual está perto de 100.000.

Como é a vida no norte de Gaza?

Desde o início de Outubro, o norte de Gaza está em estado de cerco contínuo. Centenas de civis, incluindo crianças, foram mortos.

Não foi permitida a entrada de alimentos ou de ajuda. O exército israelita está a devastar o que restou das cidades e aldeias que outrora foram o lar de milhares de famílias palestinianas.

Dezenas de milhares de civis que ainda estão na área tentam sobreviver às ameaças diárias de bombardeios, disparos de franco-atiradores e à perspectiva de fome iminente.

O exército israelita está a tentar forçá-los a sair, enviando ordens de evacuação através de mensagens e folhetos nas redes sociais. Alertas aéreos são supostamente emitidos por drones, instando-os a fugir para o sul, onde as condições são relativamente mais seguras, mas ainda perigosas. A comida também é escassa no sul, os bombardeamentos são implacáveis ​​e os hospitais mal funcionam.

“Em todo o norte de Gaza, não há forma de saber onde começa ou termina a destruição”, disse Louise Wateridge, oficial sénior de emergência da UNRWA, da missão da agência no norte de Gaza.

“Até onde a vista alcança, casas, hospitais, escolas, mesquitas, restaurantes – tudo foi completamente arrasado. Resta apenas a carcaça (da cidade de Gaza), com toda a sociedade se tornando um cemitério.”

Apesar das afirmações israelitas em contrário, as agências de ajuda insistem que todas as tentativas de entrega de alimentos às pessoas nas áreas sitiadas da província de Gaza Norte foram bloqueadas pelas autoridades israelitas.

As condições de saúde continuam críticas.

O Hospital Kamal Adwan, a última instalação médica em funcionamento no norte sitiado, foi atingido por fogo israelense duas vezes na semana passada. A entrega de suprimentos salva-vidas aos Hospital al-Awda foi negado, disseram as agências.

As condições são “além de terríveis”, disse Wateridge à Al Jazeera via WhatsApp.

Ela disse que em uma escola que foi convertida em abrigo improvisado, “o esgoto escorre pelas paredes”.

“Se as pessoas não forem mortas por bombas hoje, serão mortas por doenças amanhã”, disse ela.

O que dizem os especialistas, grupos de direitos humanos e políticos?

Analistas entrevistado pela Al Jazeera qualificaram o plano de Israel de deslocar à força milhares de pessoas do norte de Gaza como “limpeza étnica”.

“O mundo deve parar de esperar enquanto Israel recorre a crimes de cerco, fome e atrocidades para deslocar e destruir à força civis e vidas civis”, afirmou a diretora da Amnistia para o Médio Oriente e Norte de África, Heba Morayet, num comunicado.

Jeremy Corbyn, há muito defensor dos direitos palestinianos e antigo líder do Partido Trabalhista do Reino Unido, disse que a campanha de Israel no Norte era uma “definição clássica de limpeza étnica”.

Josep Borrell, chefe da política externa da União Europeia, disse que os hospitais no norte de Gaza estão a ser “atacados com uma intensidade raramente vista na guerra moderna”.

Rohan Talbot, da instituição de caridade Medical Aid Palestinians, postou um mapa de novas ordens de evacuação no X na sexta-feira. “A limpeza étnica do Norte de Gaza foi a prova de conceito. O ataque à Cidade de Gaza é o próximo. O genocídio não irá parar até que seja forçado a parar.”

As pessoas podem sair do norte de Gaza?

A própria Gaza continua a ser uma prisão eficaz, com os residentes impedidos pelo exército israelita de deixar o enclave em busca de comida, medicamentos e abrigo – ou para escapar ao seu bloqueio.

Mas mesmo a movimentação dentro de Gaza está repleta de riscos e desafios. O transporte funcional permanece fora do alcance da maioria. Algumas famílias viajaram a pé numa tentativa desesperada de fugir, algumas usando carroças puxadas por burros durante o deslocamento.

Eles estão tentando chegar ao Corredor Netzarim, o que pode levar horas. Uma vez lá, esperam ainda mais tempo para iniciar o demorado processo de passagem pelos controlos de segurança israelitas para chegar ao sul.

Mas muitos no norte de Gaza acreditam que fugir para o sul não ofereceria muito descanso.

“O que há (no sul) para as famílias partirem?” Wateridge disse. “A doença está se espalhando; há comida limitada; milhares de famílias estão amontoadas umas em cima das outras em péssimas condições de abrigo.

“Neste momento, a realidade é que 2,2 milhões de pessoas estão exaustas após 13 meses de deslocamento e presas em bolsões da Faixa de Gaza, impedidas de fugir para qualquer segurança real.”

Qual é o corredor Netzarim?

As tropas israelenses dividiram o enclave em dois e controlam todas as viagens entre cada lado.

O Corredor Netzarim, com quatro quilómetros de profundidade e fortemente fortificado, atravessa a Faixa de Gaza, estendendo-se desde a fronteira israelita até ao Mediterrâneo.

O estabelecimento do corredor que corta Gaza ocorreu por etapas, começando em Outubro e concluindo com o seu estabelecimento formal no final de Novembro.

Qual é o ‘Plano Geral’?

Em Abril, o Conselheiro de Segurança Nacional reformado, General Giora Eiland, elaborou o esboço de um plano que iria essencialmente limpar o norte de Gaza de toda a sua população, sob o pretexto de combater um Hamas ressurgente na região.

Nos seus termos, a população do norte de Gaza teria uma semana para fugir, antes de ser considerada combatente inimigo pelas forças israelitas.

A partir desse ponto, todo o acesso ao norte isolado seria interrompido, numa nova tentativa de pressionar o Hamas a libertar os restantes prisioneiros israelitas, mas também a obter controlo indefinido sobre o norte de Gaza, dividindo efectivamente a Faixa de Gaza.

Washington disse que rejeita o plano, enquanto Israel nega oficialmente que o esteja a levar a cabo.

O Times of Israel informou que, em meados de setembro, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, estava considerando o plano. Mas quando as autoridades norte-americanas lhe pediram para rejeitar publicamente o plano, Netanyahu teria hesitado.