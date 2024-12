Chineses encontram depósito de ouro 8 x mais pesado que Estátua da Liberdade

Ambos deixaram o cargo há anos, mas deixaram a sua marca na política global. Angela Merkel já foi a mulher mais poderosa do mundo, enquanto Barack Obama era a pessoa mais poderosa do mundo.

Existe amizade entre líderes em exercício cuja principal responsabilidade é servir os interesses dos seus respectivos países? Aparentemente sim. A presidência de Obama de 2009 a 2017 foi enquadrada, por assim dizer, pelos 16 anos de Merkel como chanceler, de 2005 a 2021, e desenvolveu-se um forte vínculo entre os dois. Tanto é assim que, no final do seu mandato, Obama descreveu Merkel como a sua aliada mais próxima.

Tudo começou com o ombro frio – de ambos os lados

Nem sempre foi assim. Muitos alemães regozijaram-se quando Barack Obama foi eleito presidente em 2008, mas Angela Merkel desprezou-o no Verão desse ano, quando Obama ainda era apenas um candidato, ao recusar permitir-lhe utilizar o Portão de Brandemburgo como pano de fundo para o seu discurso durante uma visita a Berlim.

Obama teve que se mudar para a praça em frente à Coluna da Vitória, onde cerca de 200 mil pessoas o cumprimentaram numa cena que lembrava o A visita icônica de John F. Kennedy a Berlim Ocidental em 1963.

Com a guerra do Iraque em 2003, George W. Bush criou uma divisão entre os EUA e alguns aliados europeus. Alemanha, então liderada pelo Chanceler Gerhard Schröder do Partido Social Democrata (SPD)se opôs à guerra. Merkel, no entanto, apoiou Bush como líder da oposição.

Obama evitou Berlim em 2009, no seu primeiro ano no cargo, apesar de ter feito duas visitas à Alemanha. Isto foi interpretado como uma afronta e as relações entre Merkel e Obama permaneceram frias. Houve razões políticas concretas para isso, principalmente A decisão da Alemanha de se abster da decisão da ONU de 2011 de tomar medidas militares na guerra civil na Líbia.

Mas esse não foi o único motivo. Mesmo nessa altura, Washington exortava o seu aliado alemão a investir mais na sua defesa e alegava que o excedente comercial da Alemanha era demasiado elevado – retórica que aumentou significativamente sob Donald Trump.

Espionando amigos

No entanto, apesar – ou talvez por causa – destas disputas, Obama concedeu à Chanceler Merkel o Medalha da Liberdade em 2011a maior honra que os EUA podem conceder a um estrangeiro. Foi um gesto de reconciliação, um apelo a mais responsabilidade? Os comentaristas tiraram ambas as conclusões na época.

Em 2013, Obama finalmente conseguiu seu palco em Berlim, no Portão de Brandemburgo. Ele e Merkel colocaram as mãos nos ombros um do outro, numa demonstração de unidade. No entanto, as tensões aumentaram novamente quando a extensão do conflito Espionagem da Agência de Segurança Nacional na Alemanha foi revelado.

Em outubro daquele ano, descobriu-se que a NSA havia até grampeado o celular do chanceler. Merkel ficou furiosa e fez o que se tornaria uma de suas declarações mais famosas: “Espionando amigosisso não é aceitável.” Mas não houve grandes consequências políticas.

Indignação alemã segue escândalo de espionagem da NSA Para ver este vídeo, ative o JavaScript e considere atualizar para um navegador que suporta vídeo HTML5

Obama elogia política de refugiados de Merkel

Quanto mais tempo Merkel e Obama estavam no poder, mais pareciam aproximar-se política e pessoalmente. Peter Beyer, membro do partido conservador CDU de Merkel, disse uma vez à DW que Obama admirava especialmente o “pragmatismo, confiabilidade e profissionalismo” de Merkel.

À medida que a influência política e económica da Alemanha crescia, ele já não podia ignorar o chanceler.

O Cimeira do G7 no Schloss Elmau na Baviera, no verão de 2015, foi o local talvez da foto mais famosa dos dois: Obama sentado com os braços estendidos num banco, enquanto Merkel parece estar lhe explicando algo, com o panorama alpino atrás dela.

Politicamente, eles tinham muito em comum. Mas até que ponto eles se complementavam? “Eles são tipos muito diferentes”, disse Beyer. “Obama é um orador brilhante, ele alcança as pessoas. Merkel vai direto ao ponto em apenas algumas palavras, ela não é uma grande oradora, ela não arrebata as pessoas com entusiasmo.” Mas ambos se apreciavam porque se complementavam.

Algumas semanas após a cimeira do G7, Merkel decidiu não fechar a fronteira alemã aos refugiados. O passo, que polarizou a Alemanha talvez mais do que qualquer outra decisão que ela tomou, foi elogiado por Obama: Merkel tinha “lembrado-nos eloquentemente que não podemos virar as costas aos nossos semelhantes que estão aqui agora e precisam da nossa ajuda agora”.

‘Sem grandes surpresas’ quando Angela Merkel publica seu livro de memórias Para ver este vídeo, ative o JavaScript e considere atualizar para um navegador que suporta vídeo HTML5

Donald Trump sobre Angela Merkel

Depois veio Donald Trump em 2017. Durante a campanha eleitoral de 2016, o republicano chamou a sua rival democrata Hillary Clinton de “Angela Merkel da América” ​​como um termo pejorativo e afirmou que Clinton também queria implementar a política “louca” de refugiados de Merkel nos EUA.

Com a eleição de Trump, os EUA pareciam ter passado de aliado da Alemanha a adversário em áreas políticas fundamentais: comércio livre, protecção climática e como lidar com os refugiados.

Numa reunião com Trump em 17 de março de 2017, Merkel escreveu em suas novas memórias: “Conversamos em dois níveis diferentes. Trump no nível emocional, eu no nível factual… Sempre que ele prestava atenção aos meus argumentos, isso geralmente era apenas para usá-los para fazer novas acusações. Ele não parecia estar interessado em resolver os problemas que levantei.”

Talvez seja irónico que o livro de Merkel esteja a ser publicado precisamente quando Trump está prestes a tomar posse para o seu segundo mandato – e parece ser uma demonstração de desafio que Merkel quisesse que Obama assistisse ao lançamento nos EUA.

Memórias de Obama, “Uma terra prometida”, foi publicado há quatro anos, em novembro de 2020. O livro de mil páginas vendeu bem em todo o mundo. O livro de 700 páginas de Merkel, “Liberdade”, será publicado em mais de 30 idiomas e o interesse internacional parece ser elevado.

Ela planeia lançar a edição em inglês juntamente com Obama no Anthem Theatre, em Washington DC, no dia 2 de Dezembro. Angela Merkel não poderia desejar um parceiro de publicidade melhor.

Este artigo foi escrito originalmente em alemão.

Enquanto você está aqui: todas as terças-feiras, os editores da DW resumem o que está acontecendo na política e na sociedade alemãs. Você pode se inscrever aqui para receber o boletim informativo semanal por e-mail Berlin Briefing.