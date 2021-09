Cidades do Juruá são alvo de operação da Polícia Federal contra o tráfico

A Polícia Federal de Cruzeiro do Sul deflagrou nesta quarta-feira, 22, a Operação Seabra com objetivo de desarticular organização criminosa que atua no tráfico de drogas em Cruzeiro, Mâncio Lima e Tarauacá.

Foram cumpridos 16 mandados judiciais da 2 ª Vara Criminal da Comarca de Cruzeiro do Sul, sendo 9 de busca e apreensão e 7 de prisão preventiva, na cidade de Mâncio Lima, com aproximadamente 35 policiais.

A investigação é realizada em parceria com as polícias Civil e Militar. Os mandados foram cumpridos a fim de encontrar mais indícios da participação dos envolvidos nas condutas descritas nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas).

Seabra (da operação) era o nome antigo de Tarauacá, fundada em 1907.

Com informações de Ac24horas