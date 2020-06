Colapso na saúde e exemplos de tratamento contra a Covid-19 serão assuntos da live que busca salvar vidas

O Governo do Estado do Acre, por meio do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), recebeu do Programa Todos pela Saúde, 25 mil máscaras que serão distribuídas em todas as unidade prisionais do estado. A doação auxilia nas ações de combate ao novo coronavírus no ambiente carcerário e visa atender às necessidades da instituição, enquanto durar a pandemia.

A iniciativa busca colaborar no combate ao novo coronavírus e tem seus recursos geridos por um grupo de especialistas de diversos setores da Saúde. O objetivo é contribuir na luta contra a pandemia nas diferentes classes sociais e apoiar as iniciativas da saúde pública. Desta forma, as atitudes do grupo se dão por meio de quatro eixos: informar, proteger, cuidar e retomar.

De acordo com o presidente do Iapen, Arlenilson Cunha, a atitude é de grande relevância, tendo em vista o alcance do projeto. “Ele vai atender tanto os servidores do sistema penitenciário, quanto os detentos de todo o estado. São 25 mil máscaras, que alcançarão todo esse público”, disse.

Ele também registrou o agradecimento em nome do Governo do Estado. “Nós queremos agradecer ao Programa Todos pela Saúde, pois esse projeto é de extrema importância nesse momento pandêmico ao qual estamos atravessando”, afirmou.

O Iapen conta com outras medidas de prevenção à Covid-19 no Sistema Penitenciário Acreano. Por meio de parceria com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), máscaras são produzidas utilizando a mão de obra de apenadas. Além disso, a parceria garante a distribuição de outros materiais que integram os kits de equipamentos de proteção individual, como luvas, e álcool. Desinfecções constantes são realizadas nas unidades penitenciárias, contando também com a parceria do Departamento Estadual de Água e Saneamento (Deapasa).