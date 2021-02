Coloração escura do Rio Croa dá lugar a águas barrentas em cheia histórica no Acre

Um dos lugares mais visitados do Acre, represado pelo Rio Juruá, em Cruzeiro do Sul, também alaga várias casas da localidade. Onde famílias já saíram do lugar e outras se preparam para deixar as residências.

As águas escuras e espelhadas com vitórias régias do Croa deram lugar à água barrenta, que já avançou nos barrancos e residências. O indígena Nazinho Arara, que mora às margens do Croa, gravou um vídeo mostrando a situação para familiares e amigos que moram fora do Acre.

Uma das casas de seu quintal já aparece com água na varanda. A outra de madeira, mais alta, ainda está livre da enchente. Ele conta que desde a semana passada, dia 16, as águas começaram a subir.

As imagens mostram os animais já na varanda de casa por causa do quintal submerso. “Vamos pedir a Deus para não chover mais porque pessoas já saíram de casa e nós poderemos sair também”, lamenta.