Com 15 novos casos, Acre tem 28.687 pessoas infectadas pela Covid-19

O boletim da Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre) confirmou 15 novos casos de Covid-19 e nenhuma morte pela doença nesta segunda-feira (5). O número de pessoas que perderam a vida para a doença se manteve em 667. O número de infectados subiu de 28.672 para 28.687, nas últimas 24 horas.

Nesta segunda (5), a taxa de ocupação é de 31%, uma vez que dos 90 leitos de UTI específicos para casos graves de pacientes com Covid-19, 28 estão ocupados. Os leitos de UTI estão concentrados em Rio Branco, com 70 vagas, e Cruzeiro do Sul, com 20.

Números

Das 667 mortes registradas até sábado (3), último dia em que foram registradas mortes, 445 apresentavam algum tipo de comorbidade, segundo a Saúde. Já 222 das vítimas não tinham outras doenças. Do total de mortos, 403 eram homens e 264 mulheres. Do total de vítimas, 468 tinham acima de 60 anos.